Covid-19 : le nombre de nouvelles contaminations en baisse à Nice et Dunkerque

À ce stade, il est encore trop tôt pour voir les effets du confinement entré en vigueur sur tout le territoire, samedi 3 avril. Mais des améliorations se font déjà sentir à Dunkerque (Nord) et Nice (Alpes-Maritimes), des villes soumises à des restrictions dès la fin février.

Dunkerque (Nord) a été l'une des premières villes confinées le week-end, dès la fin février. Le nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants culminait alors à 1 039. Il est désormais descendu à 415. Un véritable soulagement pour les habitants. "Avec un chiffre comme on a atteint, on était les champions du monde. Il y avait certainement un problème", admet un promeneur. "Il y avait beaucoup de gens sans masque alors que maintenant non, ils mettent leurs masques. Il y a un changement, quand même", remarque une passante.



Un taux d'incidence qui passe de 594 à 459 à Nice

Si les nouveaux cas baissent, ils restent au-dessus du seuil d'alerte. L'hôpital de Dunkerque accueille encore 64 patients Covid au lieu de 82 il y a un mois. Le privé reste mobilisé pour soulager le public, mais les cliniques sont moins sollicitées qu'auparavant. À Nice (Alpes-Maritimes), le taux d'incidence est passé de 594 à 459 en trois semaines ; une amélioration, néanmoins peu spectaculaire.