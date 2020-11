"À nous de ne pas gaver Amazon" : Roselyne Bachelot annonce des tarifs postaux diminués pour les livres commandés en librairie

Roselyne Bachelot encourage les lecteurs à continuer à acheter leurs livres dans les librairies par le biais du "click and collect", ou par voie postale.

Les tarifs postaux seront "considérablement diminués" pour les envois de livres commandés en librairies, a annoncé lundi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, par ailleurs hostile aux plateformes numériques. "J'ai obtenu, nous avons obtenu, que les tarifs postaux des libraires soient considérablement diminués", a exposé la ministre sur LCI. "Nous allons diviser (ces tarifs postaux) au moins par trois ou quatre (...) ça va dépendre des envois, car si vous achetez dix livres ou un, ce ne sont pas les mêmes tarifs".

"N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques"

"N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques", a-t-elle ensuite insisté, lançant plus loin dans l'interview : "Oui, Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver". Rappelant qu'il existe en France un "prix unique du livre" grâce "à Jack Lang", elle a encore asséné : "Il n'y a pas d'avantage à acheter sur une plateforme numérique". Roselyne Bachelot incite les lecteurs à se fournir en livres auprès des librairies par le "click and collect" (commander à distance et venir récupérer l'ouvrage sur place) ou par les envois postaux.

La ministre a également assuré que "les ventes par 'click and collect' ou par envois par la poste ne seront pas comptées pour toucher les aides (du gouvernement), c'est du bonus intégral". Ces tarifs s'appliqueront à la vente de disque, de CD et partition, "j'y suis très attachée", a-t-elle ajouté.

"Il ne s'agit pas d'arbitrage"

Interrogée sur la décision de reconfiner, Roselyne Bachelot a confié que son souhait, dans l'absolu, en tant que ministre de la Culture, était "que tout le secteur culturel reste ouvert; car il n'y a pas que les librairies. Sont aussi fermés les théâtres, salles de concert, bibliothèques...".

"Mais il ne s'agit pas d'arbitrage", a-t-elle ajouté. "Je suis une mère, une grand-mère, une femme raisonnable, je vois l'épidémie flamber, j'ai vu mes proches mourir en réanimation; ce jour là, on a ce sens des responsabilités".