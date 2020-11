Médecins de campagne : rompre l'isolement

Chaque matin, entre le Gers et le Lot-et-Garonne, la tournée de Frédéric Beauchamp est essentielle pour les petites communes. Médecin de campagne depuis 25 ans, il effectue ses visites à domicile du lundi au samedi. Le docteur peut parcourir plus de 50 kilomètres pour ausculter ses patients. Ici, la fermeture des petits commerces a mis tout un tissu économique en péril.

Une hausse des troubles psychiques

La paupérisation des campagnes et l'isolement deviennent difficiles, surtout pour les personnes âgées. Pour elles, le passage chez le médecin devient l'une des rares visites pendant le confinement. Danielle Ranaldi est retraitée, "c'est agaçant parce qu'on est toujours enfermée, on ne voit pas un chat, on voit personne. On est obligé de subir, on n'a pas le choix". Un constant partagé par le docteur qui observe une hausse des troubles psychiques et de l'anxiété.

