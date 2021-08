Martinique : les touristes invités à rentrer chez eux après l'annonce du reconfinement

En Martinique, les vacances ont été écourtées pour deux amies. Après avoir appris le reconfinement de l'île à la radio, mardi 10 août, elles ont décidé de faire leurs valises. "On sortait de la plage, on avait passé une trop bonne journée aux Salines. On est dégoûtées", déplore l'une d'entre elles. Dans un club-hôtel pour vacanciers, quelques clients profitent encore de la piscine, mais à la fin de la semaine, tout le monde sera parti, et l'établissement fermera ses portes.

"C'est un peu anxiogène"

Certains venaient tout juste de commencer leurs vacances. "Nous avons appris, une heure après notre arrivée, que le couvre-feu et toutes les restrictions allaient être renforcées. C'est un peu anxiogène, avec les enfants (...). C'est un petit peu problématique au niveau de l'organisation", confie un touriste. Les voyagistes assurent que tous ceux qui souhaitent rentrer trouveront un billet d'avion, mais il faudra quand même s'armer de patience. En Martinique, les hôtels et les locations saisonnières demeurent uniquement accessibles aux résidents et pour les déplacements professionnels.