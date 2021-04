Luxembourg : les terrasses font le plein

Pour trouver une place en terrasse, dimanche 25 avril à Luxembourg, il fallait s’armer de patience, ou bien réserver sa table. Beaucoup d’habitants de pays limitrophes, dont des Français, sont venus profiter du soleil. "Je viens de Metz, je suis très souvent sur Luxembourg pour des raisons professionnelles, mais aujourd’hui c’était plutôt pour du shopping et surtout reprendre un petit café en terrasse", lance un homme. Deux artistes sont également venus de Paris pour travailler en terrasse. "A Paris, on sent une atmosphère hyper lourde, que ce soit dans les transports, ou même dans les rues, où on a l’impression d’être dans un épisode de Walking Dead", décrit une jeune femme.

Deux heures de route pour un café en terrasse

Un couple belge a fait deux heures de route pour profiter des terrasses. Au Luxembourg, les terrasses ont rouvert le 7 avril avec une distance d’1,5 mètre entre les tables. Les bars et restaurants font le plein de clients. "De 10 heures à 18 heures, on fait le plein, il y a un monde inimaginable, en tout cas on est contents", se réjouit un commerçant. Les restaurateurs espèrent rouvrir l’intérieur de leurs établissements à la mi-mai.