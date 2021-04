Lundi de Pâques : dernier jour avant le reconfinement

Comme annoncé par le président de la République, il était encore possible de se déplacer entre régions durant le week-end de Pâques. À compter de mardi 6 avril, le reconfinement entrera en vigueur sur tout le territoire.

Dans les Landes comme dans plusieurs départements en bord de mer, ce lundi 5 avril, ils étaient encore nombreux à se promener sur les plages. Un moment qui deviendra inaccessible pour beaucoup de Français dès mardi. "On profite encore de la tolérance avant d'être enfermés chez nous et de ne plus pouvoir venir à la plage, alors que ce n'est pas là qu'on se contamine", se lamente une passante. Une frustration partagée par les habitants d'un autre village, situé à 20 kilomètres des côtes.

Encore quelques longues semaines à passer

Au Markstein, dans les Vosges, ce sont les randonneurs qui se promènent sur les pistes de ski déneigées. "Nous allons devoir rester de longues semaines chez nous, et c'est vrai qu'en tant que maman, assumer le télétravail et le travail scolaire, ça va encore être une période difficile à passer", confesse une maman venue prendre le soleil. Contrairement à l'an dernier, jardins et parcs resteront ouverts pour pouvoir s'aérer dans le rayon autorisé.