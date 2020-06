L’explosion de l’épargne des Français pendant le confinement

L’épargne des Français, qui a énormément augmenté pendant le confinement, peut-elle être un levier contre la crise économique ? "C’est vrai qu’il s’agit de sommes considérables. En huit semaines, les Français ont épargné 55 milliards d’euros, et selon la Banque de France, ce montant pourrait même atteindre les 100 milliards d’euros d’ici la fin de l’année. Or, on le sait, la consommation reste l’un des piliers de notre économie. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs […] pour inciter les Français à reconsommer, et à reconsommer vite", explique la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 19/20.

Conserver ses économies par précaution

"Ce qui n’a pas été dépensé pendant le confinement le sera pour partie ces prochaines semaines. Ce que redoutent les économistes que nous avons contactés, c’est que la majorité de cette épargne reste sur les comptes de leurs propriétaires, pour deux raisons. La première : la montée du chômage attendue, mais aussi le contexte global incertain, qui pourrait pousser les Français à garder leurs économies par précaution", conclut la journaliste.

