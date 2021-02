Alors que la France est suspendue depuis quelques semaines au spectre du retour d'un confinement de la population, une récente étude publiée par d'éminents chercheurs de l'université de Stanford laisse entendre que le confinement ne sert à rien...

Cette étude compare huit pays, dont la France, qui ont eu recours à des confinements plus ou moins stricts, à deux autres pays, la Suède et la Corée du Sud qui ont géré la pandémie de façon plus souple et moins coercitive. Résultat, selon les auteurs, confinement ou pas confinement la circulation de la maladie est sensiblement la même. Alors, le confinement sert-il à quelque chose ?

Nous avons posé la question à Lonni Besançon, chercheur en visualisation de données à l'université de Monash, à Melbourne en Australie.