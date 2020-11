Les chauffeurs poids lourds invoquent "la dignité humaine" et réclament l'ouverture des relais routiers, fermés pendant le confinement

Après la fronde des libraires et des petits commerçants, va-t-on aussi vers celle des chauffeurs routiers ? En annonçant un nouveau confinement national, le chef de l'Etat a indiqué que "les commerces définis au printemps comme non-essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés". Parmi eux, les 5 000 restaurants routiers qui proposent restauration, grand parking et sanitaires. Certains sont fermés depuis le 30 octobre, d'autres restent ouverts mais se limitent à la vente de plateaux repas ou de sandwichs à emporter.

>> VIDÉO. "Sans eux, on n'est rien !" : les chauffeurs retrouvent un peu de confort dans le plus grand restaurant routier de France

La situation des "relais routiers" cristallise la colère des chauffeurs. Ils se sentent de nouveau méprisés, comme au printemps dernier. A l'époque, pas de cafés ni de restaurants ouverts. Pour manger, les chauffeurs routiers s’organisaient comme ils le pouvaient. Ils avaient dû batailler pour obtenir l'accès à des douches. "Il faut impérativement que le gouvernement comprenne que là, c'est important, lâche Patrick Blaise, secrétaire général de l'Union fédérale route de la CFDT. C'est simplement pour le respect de la dignité humaine et des conducteurs."

Ce ne sont pas de simples restaurants de quartier que l'on demande qu'ils soient ouverts, c'est l'ensemble des relais routiers. Patrick Blaise, secrétaire général de l'Union fédérale route de la CFDT à franceinfo

Les syndicats assurent avoir déjà freiné des mouvements spontanés de chauffeurs, exaspérés, prêts à arrêter le travail, et espèrent un geste rapide du gouvernement pour accorder des dérogations d'ouverture complète aux "relais routiers" et maintenir ainsi leur activité de restauration. Leur courrier commun envoyé dimanche au ministère des Transports reste toutefois pour l'instant sans réponse.