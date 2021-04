La Réunion : un durcissement des restrictions

Jusqu'alors épargnée par les mesures de restrictions, l'Île de la Réunion basculera après ce week-end de Pâques et pour deux semaines. C'est ainsi qu'en a décidé le Préfet de ce territoire d'Outre-mer. A compter de mardi 6 avril, bars et restaurants devront baisser le rideau, alors que les salles de sport et les grands locaux commerciaux fermeront aussi. Finis également les spectacles et les séances de cinéma. En revanche, les écoles resteront ouvertes.

Une réponse à la menace

Face à ces nouvelles mesures, la population locale est mitigée. Mais comme l'explique la journaliste de France Télévisions Christelle Floricourt, en duplex de l'Île, ce qui a décidé le Préfet à prendre ces décisions "c'est la crainte de voir les hôpitaux de la Réunion saturer". Par ailleurs, le haut fonctionnaire a également annoncé l'arrivée dans les prochains jours de 15 000 doses du vaccin mono-injection de Johnson&Johnson. Si après deux semaines, la situation ne s'améliore pas, La Réunion sera alors reconfinée.