"Je suis essoufflée en deux minutes !" : le manque d'activité physique des ados peut nuire à leur santé, alerte l'Anses

Ils se font bien quelques passes avec un ballon de temps en temps, mais à vrai dire, ces adolescents de 14 ans rencontrés dimanche 22 novembre devant le Parc des Princes à Paris, vivent désormais avec les écrans. "Quinze heures par jour", indique l'un, en exagérant probablement un peu. "C'est qu'un chiffre..., corrige-t-il. Mais si on n'est pas avec nos potes, on reste sur notre téléphone dans le canapé ou dans notre lit. Et si je fais un match de foot, maintenant au bout de 20 minutes je suis K.O."

Moins d'une heure d'activité physique par jour

Trop de temps passé devant les écrans, pas d'activité physique... L’Agence nationale de sécurité sanitaire lance lundi 23 novembre une alerte aux pouvoirs publics car selon elle, deux tiers des adolescents dont l’âge est compris entre 11 et 17 ans sont particulièrement exposés à des risques pour la santé, simplement parce qu'ils ont plus de deux heures d'écran par jour et parce qu'ils sont en-dessous d'une heure d'activité physique par jour. Une alerte lancée alors que les confinements nourrissent encore plus d'inquiétude.

Car ces jeunes avaient pourtant l'habitude de faire du sport. Mais le confinement et la fermeture des clubs sportifs a compliqué la donne. "Moi, j'ai entraînement en visio (des entraînement en visioconférence) de tennis, mais ça sert à rien, ajoute sa compère. Quand je rentre de l'école, je suis essoufflée en deux minutes !"

"Rouillé" à 14 ans

"J'ai pris 15 kilos pendant le confinement, c'est une honte pour moi !", s'esclaffe un autre jeune. Évidemment, ils le disent avec le sourire, mais tous se rendent bien compte que, comme à l'école, moins on pratique, plus il est difficile de relancer la machine. "Si le Covid n'existait plus demain, je pense qu'on serait tous rouillés !", prédit, en guise de conclusion, l'un des membres du groupe. Rouillé à 14 ans. Voilà qui fait dire à l'Agence de sécurité sanitaire que l’activité physique n'est pas un plus, c'est une nécessité. Car parmi les dangers liés à la sédentarité figurent le surpoids et l'obésité, des risques cardiovasculaires ou de diabète, mais aussi un sommeil de moindre qualité.