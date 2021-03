"Enfermés dehors” : les internautes se moquent du confinement "allégé"

À l’annonce d’un nouveau confinement "allégé" dans certaines régions, jeudi 18 mars, les internautes et humoristes ont tourné en dérision de nombreuses mesures restées floues.

Avec ce nouveau confinement "allégé" annoncé jeudi 18 mars par le Premier ministre Jean Castex, les Français seront "enfermés dehors", ont plaisanté les internautes. Les mesures qui devaient permettre de rendre plus supportable cette annonce ont finalement créé la confusion. Les sorties, par exemple, sont autorisées avec une attestation, dans un rayon limité à dix kilomètres autour du domicile, mais sans limite de durée. En revanche, le couvre-feu est maintenu, mais déplacé à 19 heures. De nombreux changements qui ont suscité l’incompréhension.



"Vous aurez le droit : de boire de l’eau minérale"

"Nous allons être dans l’obligation de reconfiner, donc, dehors, comme vous voulez, tranquille, voilà, et le virus, il va baisser", se moque l’humoriste Jonathan Cohen. Sur les réseaux sociaux, certains imaginent les devantures des magasins : "fermé pour cause de fermeture, ré-ouvrira à la réouverture". D’autres inventent les futures attestations. Certains vidéastes recréent les réunions qui auraient pu précéder la prise de décisions, d’autres sont en crise en repensant au premier confinement. "Vous aurez le droit : de rester de rester chez vous et de boire de l’eau minérale", sourit Maxime Gasteuil.