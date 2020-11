En Savoie, des centres de dépistage mis en place dans chaque station de ski en prévision de leur réouverture, annonce le président du département

Alors que la décision d'ouvrir ou non les stations de ski pour les vacances de fin d'année sera prise "dans les dix prochains jours", le président du département de la Savoie annonce lundi 23 novembre sur franceinfo la mise en place de centres de dépistage dans les stations du département. "Depuis le mois de septembre, nous travaillons pour accueillir les clients dans les conditions sanitaires impeccables", a déclaré Hervé Gaymard. "Nous allons, pour les professionnels du tourisme, mettre en place dans chaque station avec les maires et sous le contrôle de l'Agence régionale de Santé, des centres de dépistage", a-t-il annoncé. Le président du département de la Savoie a aussi indiqué que son département avait "d'ores et déjà commandé 250 000 tests antigéniques".

franceinfo : Si les stations de ski rouvrent pour Noël, faudra-t-il, par exemple, porter un masque dans les cabines ?

Hervé Gaymard : Évidemment qu'il faudra porter des masques. D'ailleurs, des tours de cou homologués sanitairement ont été mis sur le marché, ce qui permet à la fois de se protéger du froid et du virus. Nous allons, pour les professionnels du tourisme, mettre en place dans chaque station avec les maires et sous le contrôle de l'Agence régionale de santé, des centres de dépistage, et d'ailleurs le département a d'ores et déjà commandé 250 000 tests antigéniques. Nous avons été rejoint par les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, l'Isère et la Haute-Savoie ainsi que toutes les communes savoyardes. Nous allons mettre en place aussi, avec les maires et les hébergeurs des centres, des centres pour héberger des travailleurs qui seraient déclarés positifs, de façon à ce qu'ils puissent être en quarantaine le temps qu'il faudra avant de reprendre leur travail.

Mais le gouvernement vous a-t-il donné une date de réouverture des stations de ski ?

Non, parce qu'il nous semble que l'annoncer aujourd'hui serait prématurée. La situation est évolutive sur le plan sanitaire, notamment du point de vue du taux d'occupation des hôpitaux et des lits de réanimation. Donc, il nous semble qu'une décision annoncée entre le 5 et le 10 décembre serait la bonne date.

Les stations de ski peuvent-elles s’organiser sans cette information-là, peuvent-elles embaucher des saisonniers par exemple ?

Oui, on a déjà anticipé tout cela depuis le mois de septembre. Sans mauvais jeu de mots, on a travaillé en temps masqué depuis le mois de septembre. Lors de la réunion de ce matin, un grand hébergeur a dit que deux semaines avant les vacances du 19 décembre leur suffisait pour s'organiser et se retourner.

Aurons-nous des stations de ski sans bar, sans restaurant, dans un premier temps ?

Ce sera la décision du gouvernement, mais il est clair que ce qui vaut pour le reste du pays vaudra dans les stations. Et il est vrai que les bars, notamment des boîtes de nuit, sont évidemment des lieux où le virus se propage plus que sur une remontée mécanique.