En Bretagne, des lycéens accompagnent les commerçants confinés dans leur transformation digitale

Ce jour-là, ils sont deux à s’affairer dans la boutique de déco d’Alban. Axel prend des photos des objets commandés par le commerçant pour Noël et Chloé se charge de les mettre sur le site internet de la boutique. Une aide précieuse pour Alban, confronté à la fermeture de sa boutique dans cette période cruciale, et dont les ventes, moins nombreuses évidemment, ne se font plus qu’en ligne sur le principe du "click and collect".

En tout, une quarantaine d'élèves du lycée Jean-Baptiste le Taillandier de Fougères en bac pro vente est mobilisée pour démarcher et apporter si besoin une aide numérique aux 380 commerçants de la ville, dont les rideaux restent baissés. Une initiative d'une enseignante, afin de pallier l’absence de stage et leur permettre ainsi de garder le lien avec le monde professionnel, tout en apportant leur maîtrise des outils numériques.

C’est super important, car les commerçants de demain c’est nous. C’est de la solidarité, et le but c’est de les aider à sortir la tête de l’eau et qu’on garde des contacts pour après. Inès élève en première année de bac pro vente