Économie : vers une baisse progressive des aides pour les entreprises

Les aides gouvernementales pour les entreprises vont se poursuivre durant l'été, mais elles sont vouées à diminuer. Le chômage partiel sera maintenu, mais il va progressivement être modifié. Après de longs mois de fermeture, le "quoi qu'il en coûte" est sur la fin. Pour les entreprises, le reste à charge va progressivement monter : de 0 % en juin, il passera à 15 % de la masse salariale en juillet et à 25 % en août. "L'idée est de réencourager la réouverture, et donc le retour à l'emploi", analyse le journaliste David Boéri sur le plateau du 19/20, mardi 11 mai.

Éviter les faillites

Même chose pour le fonds de solidarité. Là-aussi, le gouvernement souhaite désormais un vrai filet de sécurité. Tous les commerces, cafés et restaurants qui sont fermés recevront une aide de 10 000 euros par mois ou au maximum 20% du chiffre d'affaires réalisé en 2019, avant la crise sanitaire. Et les indemnités de perte d'activité vont décroître aussi. Ce n'est plus un forfait : l'aide devient personnalisée et s'adapte au rythme de la reprise. Le gouvernement souhaite avant tout éviter que ce deuxième déconfinement aboutisse à une série de faillites.