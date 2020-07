École : dernière journée d'une étrange année

Des enfants qui filent à l’école le cœur léger et le cartable mince. À l’école Desnos, dans le quartier de la Folie-Couvrechef à Caen (Calvados), c’est bel et bien la toute dernière journée scolaire. Celle-ci reste particulière : nécessairement marquée par la distanciation : "je trouve que l’ambiance est un peu particulière, on n'est pas vraiment rentrés, on n'est pas vraiment partis, on n'est pas vraiment revenus…", selon le sentiment de ce père, parent d’élève.

Une année hors-norme

Il faut bien reconnaître que cette année fut hors-norme : entre septembre et juin, quatre rentrées vécues au rythme de la crise sanitaire. De quoi forcément marquer les esprits, alors oui, vivement les vacances mais l’anxiété règne tout de même dans cette école de Caen après ces mois de scolarité très particuliers.