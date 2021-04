École à la maison : le succès des leçons de grammaire en ligne d'une professeure de Haute-Saône

Rendre la grammaire accessible et populaire sur Youtube, c'est le défi que relève depuis six ans Katia Nugnes. Cette professeure de français n'a pas attendu l'école à la maison ou les confinements pour se lancer dans l'enseignement à distance. "En 2015, je me suis rendue compte que certains élèves avaient des difficultés et avaient besoin de plusieurs répétitions du même cours pour comprendre", explique-t-elle.

Plus de 60 000 abonnés

Ainsi est née "Bien écrire", une chaîne dédiée aux complexités de la grammaire française. Après des débuts timides, Katia a trouvé son public. Une démarche popularisée également par la crise sanitaire et le premier confinement en mars 2020.

Katia compte plus de 60 000 abonnés et certaines de ses vidéos ont été vues plus de 200 000 fois. Et pas seulement par des élèves. "J'ai aussi des personnes qui apprécient de suivre des cours, cela leur rappelle l'école. Ils ont oublié certaines règles et sont contents de les revoir. Je n'ai pas de limites dans mes vidéos car il y a toujours des questions qui se posent avec la langue française".

À l'heure où les collèges et lycées ont refermé leurs portes et où les élèves se retrouvent parfois seuls devant leurs devoirs, Katia leur apporte des solutions. Un bon plan pour que l'école à la maison ne tourne pas au cauchemar pour les enfants et leurs parents.