E-commerce : les gagnants du confinement

Ils n'avaient jamais travaillé à cette cadence. Dès le mois d'avril, et surtout aux mois de mai et juin, les employés d'une plateforme logistique ont été débordés de commandes. Des jeux pour occuper les enfants, de l'équipement pour la maison et des vêtements. L'entreprise qui ne compte qu'une dizaine de salariés a vu son activité multipliée par deux. Elle a dû avoir recours à des intérimaires et envisage d'embaucher.

Embauches prévues

"On va recruter deux ou trois CDD d'ici Noël et on aimerait en concrétiser un en CDI", confirme Florent Pailhes, manager de Camalo. Le deuxième trimestre 2020 est marqué par le confinement. Au total, 41 millions d'internautes ont acheté en ligne, c'est un million de plus que l'année précédente. Dans le jardinage, parfois les ventes ont été multipliées par trois. Globalement, l'internaute hésite beaucoup moins à acheter en ligne. Mais ce boom n'est pas pour tout le monde. Les achats de service en ligne et de voyages se sont effondrés.

