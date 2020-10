DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le nouveau confinement et les mesures contre le Covid-19 annoncées par Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: @Amjaju C'était un des cas épineux du premier confinement, et au final, les droits de visite avaient été maintenus. Avec des aménagements possibles, vu la situation, comme détaillé sur le site service-public.fr : "Les parents peuvent se mettre d'accord pour modifier temporairement leur organisation afin de limiter les changements de résidence de l'enfant et se conformer aux exigences sanitaires dans l'intérêt de l'enfant." Il était par ailleurs recommandé d'éviter d'exposer des personnes fragiles dans ce processus, je pense à ce que vous me dites sur la grand-mère de l'enfant.



Je ne peux pas encore vous dire à l'heure actuelle si cette règle prévaut toujours. Gérald Darmanin pourrait donner des précisions ce soir lors de la conférence de presse gouvernementale, qui est à l'heure actuelle maintenue.

: Bonjour j habite le Gard j ai la garde de mes 2 enfants mon ex mari habite bordeaux et son droit de visite et les week-ends 1-3-5 de chaque mois ainsi que la moitié des vacances. Ma question est par rapport à ce qui a été dit hier soir par Monsieur le président : est-ce que le papa qui habite Bordeaux peut maintenir son droit de visite sachant que c'est lui qui se déplace entre Bordeaux et le Gard et qui reste au domicile de la grand-mère qui habite le Gard pour son droit de visite.

: Bonjour Ma fille de 6 ans en CP porte le masque toute la journée depuis la rentrée de septembre. Le plus difficile a été de trouver des masques à la bonne taille, pas de les faire accepter par les enfants. Et cela ne pose pas de soucis d apprentissage même si un masque transparent pour les profs pourraient aider certains les élèves. Merci pour votre travail

: Dans les commentaires, @Enfants masqués essaie de rassurer les parents d'enfants scolarisés en primaire qui devront porter le masque dès lundi.

: @French Londoner Au plus fort du confinement, environ 20% des salariés ont télétravaillé, avec des disparités très fortes selon les régions (c'est très marqué en Ile-de-France, moins en Normandie par exemple). Les chiffres de la dernière phase de confinement sont faussés, car 45% des salariés étaient en chômage partiel, en grande partie pour garder leurs enfants. On devrait donc avoir des taux de télétravail supérieurs cette fois-ci.



Notez tout de même que les quartiers d'affaires, puisque vous prenez cet exemple, sont demeurés assez déserts. Pour preuve ce reportage récent du Parisien dans le quartier Val de Seine à Issy-les-Moulineaux, encore largement déserté au début du mois.

: Pourquoi en France n’a t on pas continué à télé travailler depuis tout ce temps, cela aurait éviter aux gens de s’agglutiner dans les transports. Ici à Londres, les quartiers des affaires (City et Canary Wharf) sont vides, tout le monde travaille de la maison !

: Pas de panique, comme lors du premier confinement, il est autorisé de se déplacer assez loin pour un rendez-vous médical, en ayant bien sûr un justificatif.

: Bonjour, Nous avons un rendez-vous médical, mais en-dehors de la région (nous habitons en périphérie extrême de la région..). Savez-vous si nous pourrons nous déplacer ? Merci beaucoup pour votre travail et courage pour les jours à venir...

: @Mmosco Les organisations professionnelles du secteur sont en contact avec le ministère des Transports pour déterminer les modalités pratiques des déménagements prévus. Lors du premier confinement, la règle avait évolué, passant d'une interdiction pure et simple à la mise en place d'un protocole strict. Si vous prévoyez de déménager par votre propres moyens, et que vous n'avez pas de marge de manœuvre, bien sûr, faites-le, en vous munissant de justificatifs.

: Bonjour, Évidemment j’ai un déménagement demain dans la même région. Je ne passe pas par un professionnel, j’ai loué un véhicule. Je dois rendre mon logement le 1er novembre .Y a-t-il une dérogation ?

: @Maman inquiète Votre cas est particulier, mais non, ce serait contre-productif de masquer un ou deux enfants sur une classe de grande section de maternelle. L'idée est plutôt de généraliser le port du masque en primaire, une pratique répandue dans de nombreux pays européens. Une nouvelle mouture du protocole sanitaire dans l'Education nationale sera mis en ligne dans la journée et permettra sans doute de clarifier ce point.

: Quand on dit port du masque à partir de 6 ans en élémentaire : un enfant en GS de maternelle qui a 6 ans dans l’année doit-il porter le masque ou bien est-ce à partir du CP ?

: @Noëmie Le premier ministre Jean Castex a demandé que le recours au télétravail "soit le plus massif possible" et a annoncé la mise en ligne d'un nouveau protocole sanitaire dans la journée. Peut-être des règles plus contraignantes y seront annoncées, mais pour le moment, la règle qui s'applique repose sur la décision de l'employeur.

: Mon employeur continue la prise de rdv auprès de clients. Pour les collègues qui peuvent faire du télétravail, peut-il les forcer à venir travailler en présentiel ?

: @Jacques S'il s'agit d'un déplacement prévu pour revenir des vacances de la Toussaint, vous êtes hors des clous, car Emmanuel Macron a parlé d'une tolérance "pour le week-end". Attendons cependant d'éventuelles précisions de Gérald Darmanin lors de la conférence de presse de ce soir pour être catégoriques.

: Pourrais-je prendre un avion lundi 2 novembre pour rejoindre mon domicile ?

: @Marie Vu le confinement national (avec des exceptions pour les territoires ultramarins, je le rappelle), vous risquez de ne plus avoir beaucoup de passage non ? Si la règle est pour l'instant de reprendre la liste des commerces ouverts ou pas du 15 mars, votre établissement devra fermé. Tout à l'heure, Jean Castex a détaillé les services publics qui demeureront ouverts, et a cité par exemple La Poste, qui avait fortement réduit la voilure au début du confinement printanier.

: Petite question pratique: je travaille dans un office de tourisme, cet établissement est-il considéré comme un service public? Car si c'est le cas on devrait rester ouverts. Merci d'avance!

: @Max La règle du confinement, c'est d'éviter les déplacements inutiles ou non-essentiels. La question à vous poser, c'est de déterminer si vous ne pourriez pas faire votre travail de chez vous.

: Bonjour, je travaille dans une galerie d’art, donc un commerce qui doit fermer à partir de demain. Mais ai je le droit d’aller travailler là-bas si nous n’ouvrons pas la galerie au public ? Merci :)

: @Carol-Ann La règle, pour l'instant, et c'est valable pour tous ceux d'entre vous qui se posent des questions, c'est que la liste des commerces qui restent ouverts demeure grosso modo la même que celle de mi-mars. On vous a fait une liste dans cet article. Ainsi, les agences immobilières sont considérées comme "non-essentielles" et devront donc fermer.

: Bonjour, les agences immobilières vont-elles devoir fermer ?

: @Papa en opposition Jean Castex a dit "à partir de six ans", sans préciser si cela englobait tous les élèves de CP. De toute façon, le gros des élèves de CP de cette année est né entre janvier et décembre 2014, ceux nés entre janvier et début novembre représentent une grande majorité d'élèves. Une telle mesure a déjà été prise dans nombre de pays européens, comme en Espagne ou en Allemagne.

: Je trouve ça terriblement anxiogène pour des enfants si jeunes. Sans parler du fait qu’à 6 ans c’est l’âge de l’apprentissage de la lecture, donc des sons. Avec un masque, c’est beaucoup plus difficile. L’idée étant j’imagine que les enfants de CP portent un masque, mon enfant qui n’aura 6 ans qu’en décembre, puis-je le laisser sans masque à l’école, puisque cela correspond à mes convictions ? J’ai hâte de savoir

: Bonjour à toutes et à tous, je vais tâcher comme hier de répondre à un maximum de questions. Je suis bien sûr tributaire des annonces gouvernementales, qui s'étaleront sur toute la journée, mais n'hésitez pas, je suis là pour ça.





: J'accueille dans ce live mon collègue Pierre Godon, qui nous rejoint pour répondre à vos questions très nombreuses ce matin. Bienvenue à lui !





: Bonjour @gabrielle, oui, "le secteur périscolaire restera ouvert", vient de confirmer le Premier ministre, Jean Castex, à l'Assemblée nationale.

: Bonjour FI,Les écoles restent ouvertes, cantine et périscolaire inclus?

: Bonjour @Gispat, oui, en principe les services de cantine seront bien maintenus, mais des aménagements seront prévus pour éviter des rassemblements trop importants à l'heure du déjeuner. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a évoqué ce matin sur France 2 "une évolution parfois de l'emploi du temps, pour que les élèves n'aillent pas tous en même temps à la cantine". Le ministère de l'Education nationale est actuellement en train de mettre à jour son protocole sanitaire, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons ces précisions.

: Bonjour, qu’en est-il du service de cantine ? Merci

: Bonjour,Savez-vous si les marchés restent ouverts ?Merci & bonne journéeBon courage à tous !

: Bonjour, merci de votre travail et de repondre à nos nombreuses questions! Je suis inquiete pour nos weekends avec enfants.. quid des parcs ? Sont ils fermés ? Merci

: Les parcs - bouffées d’air indispensables pour les habitants de région parisienne confinés dans de petits appartements - seront-ils accessibles à la promenade ?

: Bonjour, de nouvelles attestations seront bientôt disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur et sur l'application TousAntiCovid. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès que ces attestations seront mises en ligne.

: Est-ce qu’une nouvelle attestation de sortie va-t-elle être produite par le gouvernement ? Ou peut-on reprendre celle du 25 mars 2020 ?