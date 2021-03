DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions à l'épidémiologiste Renaud Piarroux sur l'évolution du Covid-19 en France, à partir de 16h30

#ONVOUSREPOND Bonjour. Pour mettre les choses au clair, reprenons la chronologie des préconisations de la Haute Autorité de santé relatives à l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Car cela devient un peu dur à suivre. #COVID_19





• Le 2 février, réservé aux moins de 65 ans

> Explication : le public âgé fait l'objet d'un trop faible échantillon dans les essais cliniques, et la HAS préfère donc attendre des données complémentaires. Par mesure de précaution, cette catégorie d'âge est donc mise de côté provisoirement.



• Le 1er mars, pour tous les adultes

> Explication : le Royaume-Uni utilise massivement ce vaccin, y compris chez les publics âgés, et les données en vie réelle semblent satisfaisantes. L'étude parue dans le British Medical Journal (en anglais), réalisée à partir des données en Ecosse, se contente toutefois de suggérer des résultats "encourageants" chez les plus âgés. La HAS estime tout de même qu'il est possible d'utiliser ce vaccin chez tous les adultes.



• Le 19 mars, réservé aux plus de 55 ans

> Explication : l'Agence européenne du médicament a identifié un possible surrisque de thromboses veineuses cérébrales (TVC) / coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), avec respectivement 18 et 7 cas dans l'UE et au Royaume-Uni (sur 20 millions d'injections). La quasi-totalité a été observée chez des personnes de moins de 55 ans. Par précaution, et en attendant les données d'enquête, la HAS restreint la cible d'utilisation en conséquence.