DIRECT. Confinement : les frontières intérieures à l’espace européen ouvertes, les frontières extérieures fermées, sauf pour les Français et les résidents en France

Ce qu'il faut savoir

Après les grandes lignes, les précisions. Au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement pour affronter la pandémie de Covid-19, le gouvernement doit présenter de façon détaillée les modalités de cette nouvelle mesure. "A compter de ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l’ensemble du territoire français, et jusqu’au 1er décembre a minima. Seule exception : pour les départements et territoires d’Outre-mer, où le virus circule moins vite, ce dispositif ne sera appliqué qu’à la Martinique", a indiqué Jean Castex jeudi 29 octobre.

Masque obligatoire dès 6 ans, télétravail massif. Le Premier ministre a déjà livré des précisions, jeudi, à l'Assemblée nationale. Le port du masque à l'école sera étendu aux enfants de primaire dès l'âge de 6 ans, alors qu'il était réservé jusqu'alors aux seuls élèves du collège, a annoncé Jean Castex. Pour les travailleurs, "le recours au télétravail doit être le plus massif possible" pendant le confinement, a exhorté Jean Castex, en précisant que "dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq".

Les députés apportent un soutien massif au reconfinement. Ils ont voté jeudi : 399 d'entre eux ont soutenu le confinement décidé par le gouvernement et 27 ont voté contre.

Sept Français sur dix approuvent le nouveau confinement. C'est ce qu'indique un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro, publié jeudi. Les Français approuvent majoritairement les modalités de ce reconfinement, notamment l'incitation au télétravail mais avec possibilité pour les salariés de continuer à se rendre au travail (85%), le maintien des services et transports publics (76%), la fermeture des universités (73%), la possibilité de rendre visite aux personnes dans les Ehpad (70%), et le maintien de l'ouverture des crèches, écoles, collèges et lycées (64%).