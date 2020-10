DIRECT. Covid-19 : regardez l'allocution d'Emmanuel Macron sur les nouvelles mesures prises pour faire face à la deuxième vague de la pandémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: Comment annoncer une mauvaise nouvelle aux Français ? Alors que le président de la République doit s'exprimer à 20 heures pour annoncer une série de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie de Covid-19, notre blogueuse Anne-Claire Ruel, conseillère en stratégie d'opinion et enseignante à l'université Paris 13 s'est posée cette excellente question. Vous retrouverez son post ici.

: Hop, voici un nouveau point sur l'actualité :



Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20 heures, pour annoncer de nouvelles mesures. La piste d'un reconfinement d'au moins quatre semaines, plus souple que celui mis en place au printemps, est particulièrement à l'étude.



L'association BarakaCity, qui "se complaisait à justifier des actes terroristes", selon Gérald Darmanin, a été dissoute en Conseil des ministres ce matin. Son fondateur assure avoir demandé l'asile politique pour l'association, lui-même et son équipe à la Turquie.



Ankara affirme vouloir apporter une réponse "diplomatique et judiciaire", après la publication par Charlie Hebdo d'une caricature de Recep Tayyip Erdogan. Suivez notre direct.



En pleine tensions entre France et Turquie, le PSG rencontre à 19 heures en Ligue des champions le club turc d'Istanbul Basaksehir.



: Voici les articles que vous consultez le plus sur franceinfo.fr :



Notre article sur la piste d'un reconfinement d'au moins quatre semaines, plus souple que celui mis en place au printemps, qui pourrait être annoncé ce soir par Emmanuel Macron.





Notre direct consacré aux dernières informations sur la pandémie de Covid-19.





Notre direct consacré aux tensions entre la Turquie et la France concernant la publication des caricatures de Mahomet et du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

: Voici un nouveau point sur l'actualité :



Quelles seront les nouvelles restrictions visant à lutter contre la seconde vague ? Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir à 20 heures, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assure que ces décisions ont été "prises". La piste d'un reconfinement d'au moins quatre semaines, plus souple que celui mis en place au printemps, est particulièrement à l'étude.



L'association BarakaCity, qui "se complaisait à justifier des actes terroristes", selon Gérald Darmanin, a été dissoute en Conseil des ministres ce matin.





Ankara affirme vouloir apporter une réponse "diplomatique et judiciaire", après la publication par Charlie Hebdo d'une caricature de Recep Tayyip Erdogan. Suivez notre direct.





Le célèbre linguiste Alain Rey, figure du dictionnaire Le Robert, est mort dans la nuit à Paris à l'âge de 92 ans, ont annoncé son épouse et les éditions Le Robert.



: Bonjour, si les décisions ont été prises pourquoi le gouvernement nous fait attendre ce soir pour leur annonce ? Quel est l intérêt de ce suspens ? Merci

: Pourquoi faut il attendre 20h pour que le président parle : tout semble décidé, alors quel intérêt au suspens ? Je me sens telle une enfant qui attend que des parents lui annoncent sa punition !

: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à vous interroger sur le timing des annonces sur la crise sanitaire. Pourquoi attendre 20 heures, si les arbitrages d'Emmanuel Macron sont déjà pris ? La plupart de nos concitoyens sont plus disponibles le soir qu'en pleine journée, ce qui explique que les prises de parole importantes de l'exécutif aient lieu à ce moment-là. Par ailleurs, l'horaire de cette prise de parole a été annoncée dès hier : ça n'aurait pas vraiment de sens de bousculer le planning pour gagner quelques heures.

: Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir à 20 heures, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, précise qu'il ne développera pas, durant ce point, les mesures qui seront annoncées ce soir. Il indique en revanche que ces décisions ont été "prises".