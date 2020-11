DIRECT. Covid-19 : plusieurs syndicats appellent à la grève pour demander un renforcement des mesures sanitaires dans les écoles

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Malgré l'adoption d'un protocole sanitaire renforcé, les cours à distance ne sont pas encore la règle dans les lycées. Christophe Kerrero, recteur de l'académie d'Ile-de-France, annonce sur France Bleu Ile-de-France qu'à ce jour, 35 des 96 lycées parisiens ont déposé une demande pour passer une partie des cours en distanciel.

: "Si effectivement ce vaccin est efficace, nous sommes à l'aube d'une révolution technologique dans le domaine des vaccins (...). [Le procédé utilisé est] tout à fait nouveau et révolutionnaire [avec] l'utilisation d'acides nucléiques, en l'occurrence l'ARN [acides ribonucléiques]."



L'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech d'un vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19 suscite des espoirs, même si les données de l'essai ne sont pas encore connues. Tout en restant prudent, le virologue Jean-François Saluzzo salue tout de même une étape très encourageante, au micro de France Inter.

: "Les conditions n'ont pas toujours été idéales dans tous les établissements, mais on a du mal avec ce mouvement parce qu'on voit quand même qu'il y a un nouveau protocole qui est mis en place. Maintenant, il doit y avoir un dialogue au sein de chaque établissement pour voir si c'est utile ou pas utile."



Hubert Salaün, porte-parole de la Peep, fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, déclare sur franceinfo avoir "du mal" avec l'appel à la grève lancé par les syndicats d'enseignants pour dénoncer l'impossibilité d'appliquer le protocole sanitaire renforcé dans les écoles, collèges et lycées. Mais il dit comprendre "que les enseignants soient inquiets".



: Ces syndicats estiment notamment que la "situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collèges, lycées". Ils demandent au ministère de "procéder dès à présent au recrutement de personnels, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours".

: Le protocole sanitaire a été renforcé dans les lycées pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, mais une intersyndicale d'enseignants (FSU, FNEC-FP-FO, CGT, Educ'action, Snalc, Sud et SNCL-FAEN) a appelé à cesser le travail aujourd'hui, notamment pour que les collèges bénéficient des mêmes mesures.

: Opération XXL contre un tout petit virus. Une campagne massive de tests est organisée dans la ville de Liverpool (Royaume-Uni), où 2 000 soldats sont mobilisés. L'objectif est de dépister tous les habitants et les travailleurs, soit plus de 500 000 personnes. Pour l'heure, 23 000 personnes ont été testées en trois jours, selon le maire. Reportage de franceinfo.









: L'autorité sanitaire du Brésil dit avoir suspendu les essais cliniques d'un candidat vaccin chinois (CoronaVac) contre le Covid-19, après "un incident grave" constaté chez un volontaire le 29 octobre. Elle n'a pas fourni de détails sur ce qui s'est passé. L'organisme public qui coordonne les essais du vaccin au Brésil, l'Institut Butantan, s'est dit "surpris" par cette décision.

: "La promesse d'un vaccin se précise", écrit Le Figaro, qui revient sur les résultats préliminaires des essais cliniques de Pfizer. Ces résultats sont "plus qu'encourageants", mais ils sont "préliminaires" et "devront être confirmés". Cette information fait également la une de nombreux quotidiens régionaux (Le Télégramme, Vosges-Matin, L'Alsace, Le Dauphiné, DNA, L'Indépendant...)











• Malgré un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées, plusieurs syndicats d'enseignants ont maintenu leur appel à la grève aujourd'hui, notamment pour que les collèges bénéficient des mêmes mesures.



• France, Autriche, Allemagne et UE tiennent aujourd'hui un mini-sommet virtuel sur la réponse européenne à la menace terroriste, juste après une rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et le chancelier autrichien Sebastian Kurz.



• Espoir mondial face au virus, le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé que son candidat vaccin était efficace "à 90%" contre le Covid-19. Voici ce que l'on sait de ce vaccin annoncé comme prometteur.





• Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé avoir signé avec les dirigeants azerbaïdjanais et russe un accord de cessation des combats dans le Haut-Karabakh, après plus d'un mois d'affrontements meurtriers dans l'enclave.