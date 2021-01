DIRECT. Covid-19 : plus de 100 millions de cas recensés dans le monde depuis l'apparition du virus

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Avec la pandémie et les confinements, des citadins ont eu envie de se mettre au vert. Découvrez notre reportage dans l’Yonne où Théo et Marine, 25 ans chacun, se sont installés. Ils ont quitté leur petit appartement parisien pour "une parcelle de 2 000 m2 avec la maison des années 1970".









: "En tant que Premier ministre, j'assume l'entière responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait."





Le Royaume-Uni est devenu hier le premier pays européen à dépasser le seuil des 100 000 morts du Covid-19. Le pays, actuellement reconfiné, en est à sa troisième vague de la pandémie, beaucoup plus virulente en raison d'un variant considéré comme bien plus contagieux et potentiellement plus mortel.

: A l'autre bout de la France, en Bretagne, une autre psychologue, Catherine Mercier surenchérit : "Il arrive que quelqu'un lâche : 'Ce ne serait pas si mal si ma voiture percutait un arbre.'" Dans les tribunaux de commerce, des juges formés à dépister le risque suicidaire sont également inquiets. "Dès que les aides de l'Etat vont s'arrêter, que l'Urssaf va réclamer des cotisations", on va voir "l'augmentation des alertes sur des situations de détresse", prévient l'ex-vice-président du tribunal de commerce de Rouen, Francis Goddefroy.

: Le ministère de l'économie a lancé un numéro vert qui est un service d'écoute psychologique des petits patrons : le 0 805 65 50 50, géré par l'association Apesa ( Aide de psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë). Une véritable anxiété s'y exprime, selon les psychologues d'astreinte, comme Emilie Mennetrier. "Ce qui marque le plus, ce sont les gens en pleurs", dit-elle. "La plupart sont en grande souffrance parce que les aides ne sont pas suffisantes. Ils ne savent plus vers qui se tourner et ils ne peuvent pas se projeter vers le futur."

: "Au printemps, j'ai perdu 12 kg. A l'automne, j'ai sombré", témoigne cette restauratrice de Rouen. Depuis un an, les restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19 se sont succédé comme autant de chocs pour les commerçants et artisans : protocole sanitaire, couvre-feu, fermeture administrative… Ils tiennent encore, le plus souvent. Mais pour combien de temps ? La corde s'use, de l'aveu même des intéressés et des psychologues qui les rencontrent.

: Dans la presse régionale, Le Progrès revient avec un biologiste de Lyon sur cette recommandation sanitaire : ne pas parler dans le métro pour éviter la contamination.







: Virus toujours, L'Opinion se penche sur la manière de vivre avec le virus, comment "construire le monde d'avec", en trouvant "le bon équilibre entre sécurité sanitaire et activité économique".







: On démarre cette revue de presse par Libération et Le Parisien. Le premier assure que 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour résoudre la crise. Le second, lui, s'intéresse au coût qu'engendrerait un nouveau confinement.















: Les Etats-Unis accélèrent sur la vaccination. Le pays veut commander 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19. Elles doivent être livrées à l'été et permettre aux Etats-Unis d'avoir "assez de doses pour vacciner totalement 300 millions d'Américains d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne", a expliqué Joe Biden.

: Un nouveau conseil de défense se réunit autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Au centre des débats, l'évolution du virus et de ses variants sur le territoire et un éventuel reconfinement. "Le couvre-feu est-il suffisant ou pas? C'est la question que l'on se pose", résume un conseiller de l'exécutif.

• Un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale se tient aujourd'hui. Il ne devrait pas déboucher sur l'annonce redoutée d'un troisième confinement, le gouvernement se laissant quelques jours pour trancher sur de nouvelles restrictions acceptables pour les Français.



• Le nombre de patients hospitalisés continue d'augmenter, pour atteindre 27 005, dont 2 006 malades arrivés ces dernières 24 heures, selon Santé publique France. Le détails des derniers chiffres est à retrouver dans notre article



• Les locaux de l'association de cinéma créée par le réalisateur Ladj Ly ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour "abus de confiance" et "blanchiment". Plusieurs anomalies comptables ont été relevées, pouvant laisser penser à une mauvaise gestion, voire à des détournements de fonds.



• La justice décide aujourd'hui si elle autorise de nouvelles expertises, notamment ADN, dans l'espoir d'élucider enfin l'assassinat du petit Grégory Villemin, plus de 36 ans après les faits.