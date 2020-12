DIRECT. Covid-19 : près d'une vingtaine de Français se préparent à recevoir le vaccin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

C'est ce matin que débute officiellement la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France. Un coup d'envoi symbolique qui ne va concerner qu'une vingtaine de personnes âgées et de soignants à Sevran et Dijon.



Olivier Véran n'exclut pas un troisième confinement si la situation épidémique "devait s'aggraver". Le ministre de la Santé le dit dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Nous n'excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu'on a décidé, mais qu'on observe la situation heure par heure." Suivez notre direct.







La tempête Bella a soufflé toute la nuit et souffle encore ce matin sur le nord-ouest et l'ouest du pays. Le Finistère et la Manche restent en vigilance orange aux vents violents. Des rafales à plus de 120 km/h ont été enregistrées.



Par ailleurs, cinq autres départements ont été, eux, placés en vigilance orange à la neige-verglas : Aveyron, Cantal, Corrèze, Lozère et Puy-de-Dôme.