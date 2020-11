DIRECT. Covid-19 : plus de 4 000 patients atteints de la maladie admis en réanimation en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

#ETATS_UNIS Le candidat démocrate Joe Biden est aux portes de la Maison Blanche après des victoires précieuses dans le Wisconsin et le Michigan face à Donald Trump, qui s'est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire.





Le nouveau confinement entre en vigueur aujourd'hui au Royaume-Uni pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Jusqu'au 2 décembre, les commerces non essentiels devront fermer, tandis que les restaurants sont cantonnés aux livraisons et à le vente à emporter.



• Les habitants de Marseille commémorent les deux ans du drame de la rue d'Aubagne. Des centaines de personnes n'ont pas été relogées et vivent dans des appartements provisoires ou à l'hôtel.



• Emmanuel Macron a publié dans le quotidien britannique Financial Times une tribune (en français ici) pour expliquer que "la France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l'islam", en réponse à un article paru lundi mais retiré du site depuis.

: Mais le nombre particulièrement élevé de tests effectués entre le 26 octobre et le 1er novembre commence à peser sur la capacité des laboratoires à les traiter : la médiane des délais de rendu augmente de 0,1 jour pour atteindre 1,1 jour. Et la part des tests validés en moins de 24 heures et 48 heures diminue notablement : 42% des tests qui ont été validés la semaine dernière ont été prélevés dans les 24 heures auparavant, contre 48% la semaine précédente.

: Au total, 2 186 600 tests RT-PCR ont été réalisés en France entre le 26 octobre et le 1er novembre, annonce la DREES, le bureau statistique du ministère de la Santé. Le nombre de tests réalisés est de plus en plus important.

: Bonjour franceinfo. Pouvez-vous nous rappeler ce qui permet au gouvernement de demander un deuxième vote quand le premier ne lui convient pas ? Merci !

: Depuis la fin du premier confinement, de nombreux psychiatres hospitaliers voient affluer dans leurs services des patients, souvent sans antécédents, qui consultent pour des troubles psychotiques, dépressifs, des burn-out, des angoisses ou encore des tentatives de suicide. Face à la seconde vague, les soignants craignent de ne pas avoir les moyens de répondre à toutes les demandes. Témoignages dans cet article.









: Le premier groupe européen de transport aérien Lufthansa, sauvé de la faillite par l'Etat allemand, s'attend à un "hiver difficile" après une perte nette de 2 milliards d'euros au troisième trimestre. Sous réserve de la situation sanitaire, le géant du transport aérien espère atteindre en 2021 une offre représentant 50% du niveau atteint avant la pandémie (25% jusqu'à la fin de l'année).

: Le nouveau confinement entre en vigueur aujourd'hui au Royaume-Uni pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Jusqu'au 2 décembre, les commerces non essentiels devront fermer, tandis que les restaurants, pubs et cafés ne pourront proposer que des livraisons ou de la vente à emporter. Les écoles resteront cependant ouvertes dans le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 47 000 morts.

: Les députés finalement ont voté en faveur d'une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, comme le souhaitait le gouvernement. La veille, l'opposition était parvenue à faire passer un amendement fixant la date au 14 décembre. L'allongement de l'état d'urgence sanitaire sera examiné en dernière lecture par les députés samedi, un jour plus tard que prévu.

: La Chine a interdit l'entrée sur son territoire à certains voyageurs en provenance du Royaume-Uni et de Belgique, même s'ils disposent d'un titre de résidence. Des contrôles sanitaires stricts ont été mis en place pour les visiteurs venus des Etats-Unis, d'Allemagne et de France. A partir de demain, ils devront se soumettre à deux tests de dépistage, dont un sanguin, au cours des 48 heures précédant leur vol.

#NEONICOTINOIDES Le Parlement a autorisé, via un ultime vote des sénateurs, le retour temporaire des néonicotinoïdes, insecticides nocifs pour les abeilles, pour "sauver" la filière betterave.



Plus de 4 000 malades du Covid-19 sont désormais en réanimation ou soins intensifs, avec une hausse continue du nombre d'admissions dans ces services sur 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France.



Encore une mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue des champions. Rennes et le Paris SG ont respectivement été battus par Chelsea (3-0) et Leipzig (2-1).