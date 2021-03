DIRECT. Covid-19 : un nouveau conseil de défense sanitaire dans la matinée pour examiner la situation dans les 20 départements placés en "surveillance renforcée"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

La proposition d'un confinement pour les trois prochains week-ends dans le Pas-de-Calais sera présentée ce matin en conseil de défense sanitaire. Une autre réunion en visio aura lieu ce soir avec les élus du département pour voir ce qui est éventuellement retenu. Le taux d'incidence dans le département est de 402 malades pour 100 000 habitants, un chiffre qui passe à plus de 500 pour certaines agglomérations comme celle de Saint-Omer, souligne France Bleu Nord.

: Le préfet du Pas-de-Calais a proposé hier soir un confinement dans le département pour les trois prochains week-ends, a appris franceinfo auprès du maire d'Arras, Frédéric Leturque. Cette proposition a été faite lors d'une réunion en visioconférence avec des élus du département.

Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra ce matin pour examiner la situation dans les 20 départements placés en "surveillance renforcée". Il sera notamment question du Pas-de-Calais, où le préfet a proposé hier un confinement pour les trois prochains week-ends.



#ALGERIE Emmanuel Macron a reconnu que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été "torturé et assassiné" par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1957, a annoncé l'Elysée. Un meurtre à l'époque maquillé en suicide.



• L'ancien président Nicolas Sarkozy dénonce "une injustice profonde" après sa condamnation à de la prison ferme et n'exclut pas d'aller devant la Cour européenne des droits de l'Homme pour que "triomphent le droit et la justice", dans une interview au Figaro.



• Premier revers au Congrès pour Joe Biden. Le président américain a dû renoncer hier à sa candidate pour diriger le budget à la Maison Blanche, Neera Tanden, face à l'opposition de plusieurs sénateurs.