DIRECT. Covid-19 : le masque bientôt obligatoire, mais déjà nécessaire

: Bonjour @Lysa. A Paris, le nombre de reproduction effectif est d'1,1. , le tableau de bord de suivi de l'épidémie du gouvernement vous permet d'accéder à ces informations. En cliquant sur "indicateurs" puis "nombre de reproduction effectif", vous trouverez ces informations.



Pour la Bretagne, les dernières données disponibles pour le taux de reproduction (datant de mardi) font état d'un même taux de 2,6 pour les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

: Bonjour, je n'arrive pas à trouver ces données sur le site de l'ARS ou du gouvernement, afin notamment de connaitre le taux pour le morbihan. A priori, ce sont surtout l'ile et villaine et le finistère qui tirent le taux IR vers le haut. Merci

: Bonjour Et sur Paris , quel taux de reproduction ? Merci

: Six autres régions présentent un taux de reproduction du virus supérieur à 1, ce qui indique une hausse du nombre de cas de contamination, comme l'explique le ministère de la Santé. Il s'agit de la Nouvelle Aquitaine (1,4), des Pays de la Loire (1,5), de l'Auvergne-Rhône-Alpes (1,29), de l'Ile-de-France (1,15), des Hauts-de-France (1,06) et de la Bourgogne Franche-Comté (1,21).

: Le taux de reproduction du virus, qui indique le nombre moyen de personnes qu'un porteur du virus peut contaminer, augmente dans plusieurs régions de France, selon le ministère de la Santé. Ce taux est particulièrement haut en Bretagne (2,62), à la Réunion (2,26) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (1,55).

: 9 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi 17 juillet :



Le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos accueillant du public, "en particulier les commerces", "dès la semaine prochaine". L'obligation est déjà effective dans des villes de Mayenne et sur les îles du Finistère.





Jean Castex reçoit aujourd'hui les représentants des organisations syndicales et patronales, afin de fixer "un calendrier de discussions" sur l'emploi, les réformes des retraites et de l'assurance-chômage.



#PARCOURSUP 9 500 lycéens sont toujours sans proposition sur Parcoursup, annonce la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. 88,2% des candidats ont déjà eu une proposition, soit 585 000 lycéens.



Les juges d'instruction ordonnent 14 nouvelles investigations dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en juillet 2016, a appris franceinfo de sources concordantes.



: Bonjour @inquiete, le "nombre de reproduction effectif", c'est-à-dire le nombre moyen de personnes qu'un patient porteur du coronavirus peut contaminer, était en effet de 2,6 dans tous les départements bretons mardi, selon le tableau de bord de suivi de l'épidémie du gouvernement. Des données plus récentes ne sont pas encore disponibles.



Comme tout taux de reproduction supérieur à 1, il s'agit d'un indicateur d'une hausse du nombre de cas dans la région.

: Bonjour , un taux de reproduction du virus de 2.62 en Bretagne ??? Vous confirmez

: Melbourne connaît une résurgence des cas de Covid-19 depuis mi-juin. Les cinq millions d'habitants de la ville australienne et de ses banlieues doivent rester confinés chez eux pendant encore cinq semaine. Les autres Etats australiens ont tous fermé leurs frontières avec l'Etat du Victoria, afin d'empêcher la propagation du virus.

: En Australie, Melbourne a recensé aujourd'hui plus de 400 nouveaux cas de coronavirus, soit un record depuis la fin du mois de mars. La deuxième ville d'Australie a pourtant pris de strictes mesures de reconfinement il y a plus d'une semaine. Le total journalier dans l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, est supérieur à tous les chiffres quotidiens annoncés pour l'ensemble du pays depuis la fin mars.

: Israël décide de prendre des mesures "intermédiaires pour éviter un confinement général", du fait d'un nombre croissant de nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. Le week-end, du vendredi soir au dimanche matin, les restaurants et salles de sport seront fermés, tout comme "les magasins, les centres commerciaux, les coiffeurs et salons de beauté, les bibliothèques, les zoos, les musées, les piscines, les attractions touristiques et les tramways".

: Bonjour , oui, onze personnes ont été testées positives au Covid-19 dans le quartier du Chemin Vert à Caen, a rapporté France Bleu Normandie. D'après l'Agence régionale de santé, ces personnes "font parties de deux foyers différents". "Toutes ont été placées à l'isolement et leurs contacts à risque mis en quatorzaine préventive", ajoute-t-elle. Un centre de dépistage a ouvert hier rue Jean Racine. Il propose des tests gratuits et sans ordonnance pour les habitants, jusqu'au 22 juillet.

: Bonjour. Avez-vous des nouvelles sur le nouveaux cluster à Caen ?

: Franceinfo a rencontré Maria, une enseignante de 27 ans récemment atteinte du Covid-19. "Il y a de la colère surtout par rapport au fait que j'ai été contaminée comme ça. Que ça puisse m'arriver, sachant à quel point j'étais consciencieuse...", confie-t-elle. Pour la jeune femme, la contamination a pu avoir lieu "dans un magasin puisque plus personne ne portait de masque. Les gens se sont un peu trop relâchés rapidement."









: @Thermostat7, dans ce rapport sénatorial, le sénateur Dany Wattebled tempère toutefois le bilan "numériquement décevant" de l'application StopCovid : "Si l'application a permis de contacter peu de personnes à risque, c'est que la circulation du virus elle-même a drastiquement diminué", souligne-t-il. StopCovid "permet bien une plus grande vitesse de réaction pour prévenir les personnes à risque", ajoute le rapport.

: Bonjour @Thermostat7, comme le relève NextImpact, un récent rapport d'information du Sénat fait un premier bilan de l'application. "L'adoption par la population française reste minime (1,9 million de téléchargements seulement, auxquels il faut même retrancher 460 000 désinstallations)", constate-t-il.



Le rapport ajoute que "l'utilité sanitaire concrète à ce jour semble bien négligeable", puisque "seules 68 personnes ont fait une déclaration de test positif via l'application, et avec seulement 14 utilisateurs avertis d'un risque de contact avec une personne contaminée". "StopCovid apparaît bien comme un rendez-vous manqué", conclut-il.

: Bon matin ! Au final, l’application StopCovid, c’est un échec cuisant ?

: Le Brésil et l'Inde, deuxième et troisième pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 en nombre de cas, comptent désormais respectivement plus de deux millions et plus d'un million de cas de contaminations. L'Inde a recensé 25 692 décès liés au virus depuis le début de la pandémie, tandis que le Brésil se rapproche des 80 000 morts.

: Démarrons ce direct avec un premier point sur l'actualité :



D'abord envisagé pour le 1er août, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos accueillant du public, "en particulier les commerces" "dès la semaine prochaine", a annoncé Jean Castex. Une obligation déjà effective dans des villes de Mayenne et sur les îles du Finistère.



Les juges d'instruction ordonnent 14 nouvelles investigations dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en juillet 2016, a appris franceinfo de sources concordantes. "Un sacré rebondissement dans l'affaire", salue l'avocat de la famille d'Adama Traoré, Yassine Bouzrou.





#CORONAVIRUS Nouveau record de contaminations quotidiennes aux Etats-Unis. Le pays a enregistré plus de 68 000 nouveaux cas en 24 heures, d'après les chiffres de l'université Johns-Hopkins. L'Inde et le Brésil franchissent respectivement les seuils des 1 million et 2 millions de contaminations.



• Une première depuis 2017. Le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne hier, décrochant son 34e titre grâce à un doublé de Benzema. Une belle victoire pour Zinédine Zidane, qui a repris les rênes d'une équipe à la dérive il y a un an.