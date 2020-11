DIRECT. Covid-19 : la maire de Paris annonce une "initiative" pour la réouverture des librairies indépendantes fermées pendant le confinement

Ce qu'il faut savoir

"La culture est essentielle, c'est une erreur de la sacrifier", a assuré Anne Hidalgo, dans une interview Journal du Dimanche (abonnés), publiée dimanche 1er octobre. La maire de Paris annonce "une initiative commune", avec d'autres villes, "pour autoriser la réouverture des librairies indépendantes", fermées en raison du confinement mis en place pour freiner l'épidémie de Covid-19. L'élue socialiste "déplore que certains commerces de proximité, plus que jamais nécessaires pour maintenir le lien social et lutter contre les effets de l'isolement, aient été fermés, au moins dans un premier temps, comme les librairies ou les salons de coiffure". Plusieurs maires de villes petites et moyennes ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non alimentaires, dont les librairies. Suivez notre direct.

Presque 3 500 malades en réanimation en France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation s'élevait samedi à 3 443, avec 339 nouvelles admissions depuis la veille, selon les derniers chiffres de Santé publique France. Le taux de positivité, la part de malades parmi les personnes testées, progresse légèrement, à 20,2%, contre 20% la veille.

Trois attestations pour se déplacer. A la différence du printemps, les écoles restent ouvertes, ce qui entraîne l'apparition d'une nouvelle attestation pour les déplacements scolaires. Deux autres attestations, pour motif professionnel et pour tout autre déplacement dérogatoire, sont également disponibles. Ces trois documents, valables sur smartphone, sont à télécharger ici.

L'Europe durcit les restrictions. Au Royaume-Uni, confronté à une résurgence menaçant de submerger ses hôpitaux, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi un reconfinement en Angleterre à partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre. Au Portugal et en Grèce des confinements partiels vont être mis en place. En Autriche, le gouvernement instaure un couvre-feu et décrète la fermeture des restaurants et des hôtels.