DIRECT. Covid-19 : des cas du variant britannique détectés en Corée du Sud

: Un conseiller du président rencontre une représentante de l'extrême-droite et rien sur France info. Perte d'intérêt à consulter le site.

: Presque un an après le début de la crise du coronavirus, certains comportements exceptionnels se sont ancrés dans notre quotidien. Vélo, appels en visio, disparition de la bise... Des Français nous ont raconté les habitudes engendrées par la pandémie qu'ils ont l'intention de conserver dans les mois à venir.



: Elle se calfeutre. L'Arabie saoudite a annoncé hier soir qu'elle prolongeait d'une semaine la fermeture de ses frontières terrestres et maritimes et la suspension des vols internationaux. En cause, la nouvelle variante du Covid-19 qui affecte notamment le Royaume-Uni.

: Bonjour @delep, je ne peux évidemment que vous recommander de vous munir d'une attestation lors d'éventuelles sorties durant le couvre-feu. Sachez néanmoins que, sauf indication explicite dans votre contrat d'assurance, vous resterez couvert, même en cas d'absence de justificatif, confirment des professionnels du secteur à Guyane La 1ère.

: Bonjour à tous. Dans l'hypothèse où je suis pris en faute lors d'une sortie nocturne sans attestation légale, suis-je couvert quand même par mon assurance auto en cas d'accident ?Merci

: Pour tous ceux qui, comme , se posent la question de savoir quand ils pourront être vaccinés, je ne saurais trop vous recommander que d'aller lire cet article. Concernant votre cas précis, vous y apprendrez que les plus de 75 ans qui ne vivent pas en Ehpad pourront être vaccinés lors de la deuxième phase, à partir de février-mars 2021.









: Comment obtenir le vaccin contre Covid-19 à 82 ans ?

: Les 15 plus grosses catastrophes climatiques de l’année 2020 ont coûté plus de 120 milliards d’euros, selon un rapport de l’ONG Christian Aid. Parmi les tempêtes, les inondations, les ouragans, les typhons, les canicules et les incendies ciblés par ce rapport, la tempête Alex a fait près de trois milliards d'euros de dégâts et tué 16 personnes, notamment dans la vallée de la Roya.

: Un navire de pêche russe a coulé dans l'Arctique. Selon le ministère des Situations d'urgence, cité par l'agence Tass, il s'agit de l'Onega, basé à Mourmansk, qui a coulé près de l'archipel de la Nouvelle-Zemble dans la mer de Barents. "L'équipage est composé de 19 personnes. Deux personnes ont été sauvées", indique le ministère, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent.

: De leur côté, La Croix et L'Humanité ont choisi de décrypter l'accord trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur l'après-Brexit.









: Comme attendu, beaucoup de vos journaux consacrent leur une à la campagne de vaccination, qui a démarré hier en France. Tandis que Libération fait le point sur les polémiques liées à la campagne vaccinale, Le Parisien-Aujourd'hui en France souligne le risque d'un nouveau confinement, alors qu'un Conseil de défense se réunit mardi.













: L'homme soupçonné d'avoir déclenché l'explosion qui a dévasté le jour de Noël une partie du centre historique de Nashville, aux Etats-Unis, a été identifié par les autorités, qui affirment qu'il est mort dans la déflagration. Anthony Warner, 63 ans, n'était pas connu de la police. Selon l'agent spécial du FBI responsable de l'enquête, "il n'y a pas d'indication sur l'implication d'autres personnes".

: Toujours côté météo, les températures minimales pour la journée iront de -2 à 4 °C sur la moitié nord et le Massif central, de 1 à 7 °C au sud. Les maximales varieront entre 4 et 9 °C en général et entre 8 et 12 °C du Sud-Ouest à la Méditerranée.



Ce matin :



Cet après-midi :







: La vigilance orange concerne désormais neuf départements. Neige et verglas sont attendus dans l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme, tandis qu'un phénomène de "vagues-submersion" touchera la Corse-du-Sud, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques et le Var (qui n'était jusqu'à présent pas concerné).

: A votre service, @Benji43 ! Plus d'une vingtaine de molécules sont actuellement en test pour trouver un traitement contre le Covid-19, rappellent nos confrères de la radio. Je vous propose également un point particulier sur les traitements à base d’anticorps monoclonaux, dont l'un d'eux pourrait être validé au début de l'année dans l'Union européenne.

: Qu'en est-il des traitements ? On entend parler de l'essai storm chaser d'astra zen ecarchopoulos. Du clofoctol par l'institut Pasteur, du molnupiravir. Pourquoi ne parle-t-on que du vaccin ? Quand il s'agissait de chloroquine on était bombardé tous les jours et là rien ? Pourtant le traitement permettrait d'éviter le vaccin aussi.

: Une "journaliste citoyenne" chinoise, arrêtée après avoir couvert la mise en quarantaine de Wuhan, a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement pour "provocation aux troubles", selon son avocat. Zhang Zhan, une ex-avocate de 37 ans, avait dénoncé en ligne le confinement imposé dans la métropole, évoquant "une grave violation des droits de l'homme".

: Il continue de se répandre. Trois cas du nouveau variant britannique du Covid-19 ont été détectés en Corée du Sud, indiquent les autorités sanitaires du pays. Les trois malades appartiennent à une même famille basée à Londres qui est arrivée le 22 décembre dans le pays. Elles ont été placées à l'isolement à leur arrivée après avoir été testées positives.

: Hop, un coup d'œil aux principales infos :



Huit départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France, cinq situés dans le centre du pays à la neige et au verglas, trois autres proches du littoral (les Landes, les Pyrénées Atlantiques, la Corse-du-Sud) pour vagues-submersion. 34 000 foyers sont privés d’électricité dans l'est et le centre de la France.





La campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée symboliquement hier dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran (Seine-Saint-Denis), puis Dijon (Côte-d'Or). Elle continue aujourd'hui dans un Ehpad de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire).





• Donald Trump a finalement ratifié hier soir le plan de relance économique de 900 milliards de dollars qui accorde des aides aux ménages et aux petites entreprises. Il a également signé la proposition de loi de financement de l'Etat fédéral, évitant le "shutdown" (la fermeture des services publics).



• L'ex-numéro 1 mondial Roger Federer a déclaré forfait pour l'Open d'Australie, car il doit poursuivre sa récupération après deux opérations à un genou, indiquent les organisateurs du tournoi.