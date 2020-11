DIRECT. Covid-19 : l'objectif est "d'ouvrir les commerces physiques dès que possible", assure Agnès Pannier-Runacher

"On estime qu'il y aura environ 15 milliards de doses [de vaccin] à acheminer dans des temps évidemment contraints et on a dans le monde [toutes compagnies confondues] 8 000 avions tout cargo (...). [Air France et KLM sont équipés] pour transporter des produits pharmaceutiques et des vaccins dans les conditions les plus difficiles y compris à moins 80 degrés."

#COVID_19 Le groupe Air France-KLM se tient prêt à assurer le transport de futurs vaccins contre le Covid-19, annonce Anne Rigail, directrice générale d'Air France. Un avion tout cargo d'Air France peut transporter plus d'un million de doses par vol et un avion passagers long-courrier peut transporter dans ses soutes plus de 400 000 doses.