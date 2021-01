DIRECT. Covid-19 : des bénévoles au sein d'associations souhaitent être vaccinés afin de poursuivre leur engagement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Les 7 000 habitants d'un quartier défavorisé de Hong Kong ont de nouveau le droit de sortir de chez eux ce matin. Les autorités leur avaient interdit tout déplacement pendant le week-end, après l'apparition de foyers épidémiques. Un placement à l'isolement, le temps de tester tout le monde.

: L'ONG Oxfam publie ce matin son rapport annuel sur les inégalités. Ce que l'on apprend ? Que les 1 000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement neuf mois, alors qu'il pourrait falloir plus de dix ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques.

: Après des mois devant leur écran d'ordinateur, à suivre les cours uniquement à distance, certains étudiants vont retrouver les bancs de la fac ce matin. Comme annoncé par le gouvernement lors de sa dernière conférence de presse sanitaire, les étudiants de première année peuvent revenir en demi-groupe de moins de 10 personnes, pour suivre les travaux dirigés uniquement.

: Le président mexicain annonce avoir été testé positif au Covid-19. "Les symptômes sont légers mais je suis déjà un traitement médical", affirme Andres Manuel Lopez Obrador sur son compte Facebook. Le dirigeant de 67 ans a demandé à la secrétaire à l'Intérieur de le remplacer à sa conférence de presse quotidienne.

: Le variant sud-africain a été pour la première fois détecté en Nouvelle-Zélande. Une femme de 56 ans, qui était récemment rentrée d'Europe, a été testée positive samedi, 10 jours après avoir achevé sa quarantaine obligatoire de deux semaines à l'isolement.







Elle aurait été contaminée pendant sa quarantaine par une personne qui se trouvait au même étage qu'elle (et qui a été testée positive deux jours avant que cette femme ne finisse sa quarantaine).



: Selon un responsable de la Maison Blanche, que citent les médias américains, Joe Biden va également étendre cette interdiction aux voyageurs qui se sont récemment rendus en Afrique du Sud. Cette décision du président démocrate fait partie du plan de lutte de la nouvelle administration contre l'épidémie qui flambe dans le pays le plus touché au monde, tant en termes d'infections (25,1 millions) que de décès (plus de 419 000).

: Une question d'heures. Les Etats-Unis vont annoncer dans la journée que la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus en Grande-Bretagne, au Brésil, en Irlande et dans une grande partie de l'Europe, ne pourront plus entrer aux Etats-Unis. Nos explications ici.

: Commençons par faire un point sur l'actualité :



"Il y a urgence" à reconfiner. Ce sont les mots hier soir du président du Conseil scientifique. "Plus on prend une décision rapide, plus elle est efficace et peut être de durée limitée. On est dans une semaine un peu critique", assure Jean-François Delfraissy. Un conseil de défense sanitaire se réunit mercredi.



L'équipe de France se hisse en quarts de finale du Mondial de handball après sa victoire convaincante sur le Portugal (32-23).



Démonstration de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du rival historique de l'AS Saint-Etienne (5-0), qui permet aux joueurs de Rudi Garcia de recoller au peloton de tête du championnat, avec Paris et Lille.