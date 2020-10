DIRECT. Covid-19 : Jean Castex va s'exprimer à l'Assemblée nationale et au Sénat avant un vote des parlementaires sur le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Des rayons de pâtes et de papier-toilette vides, des rayons de farine dévalisés... Avant même l'annonce d'un nouveau confinement hier soir, de nombreux Français se sont empressés de se rendre dans les supermarchés. "On a peur pour le confinement, on panique un peu", confie ainsi Simsek, client d'un supermarché de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Voici notre reportage.









: Bonjour @ravi, nous attendons des précisions mais cela devrait être possible, car "les guichets des services publics resteront ouverts", a annoncé Emmanuel Macron hier soir lors de son allocution. Mairies, tribunaux et autres services publics poursuivront donc au moins partiellement leurs activités.

: Bonjour,Serait-il possible de faire des démarches administratives dans les mairies, tribunaux etc pendant ce reconfinement?

: L'Inde, deuxième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 après les Etats-Unis, a recensé plus de huit millions de cas de contamination et enregistré plus de 120 000 décès liés au Covid-19, annoncent les autorités. Le gouvernement craint une recrudescence de cas après Diwali, la plus grande fête religieuse du pays, qui aura lieu le 14 novembre. L'arrivée de l'hiver fait également craindre une aggravation de la situation.

: Bonjour @Minuit, non, ce nouveau confinement commencera cette nuit à minuit et non dans la nuit de demain à samedi. Lors de son allocution hier soir, Emmanuel Macron a toutefois promis "une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune puisse revenir de son lieu de vacances". Les déplacements d'une région à l'autre pour cause de retour des vacances d'automne seront donc permis jusqu'à dimanche soir.

: Joyeux matin ! Question sans doute classique mais néanmoins récurrente : le confinement commence vendredi à minuit, on parle bien de vendredi soir et donc des déplacements encore possible dans la journée de vendredi ?

: Les compétitions sportives professionnelles vont pouvoir continuer au cours de la nouvelle période de confinement, annonce la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu. "La continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée", a-t-elle déclaré lors de l'examen du budget des Sports au Palais-Bourbon. "Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s'entraîner. Et ils pourront aussi continuer à faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés", a poursuivi la ministre.

: Démarrons par un premier point sur l'actualité :



Face à la seconde vague, Emmanuel Macron a annoncé hier un reconfinement pour l'ensemble de la France métropolitaine, "a minima jusqu'au 1er décembre". Voici ce qu'il faut retenir de ses annonces, et un article vous expliquant ce qui change et ce qui ne change pas par rapport au confinement du printemps.



#COVID_19 Le Premier ministre, Jean Castex, détaillera ces nouvelles restrictions aujourd'hui, d'abord à l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat cet après-midi, avant de tenir une conférence de presse à 18h30.



Plus de 3 000 patients atteints du Covid-19 sont désormais en réanimation en France, occupant plus de la moitié des lits disponibles dans ces services. Les hôpitaux français accueillent désormais plus de 20 000 personnes touchées par le coronavirus.





La France souhaite plaider pour des "sanctions" à l'échelle européenne contre la Turquie, après les propos tenus par Recep Tayyip Erdogan sur la santé mentale d'Emmanuel Macron, et son appel au boycott de produits français. Plus d'informations ici.