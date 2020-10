DIRECT. Confinement : les Français appelés à rester chez eux pour au moins quatre semaines

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CONFINEMENT

: Sur franceinfo hier, le vice-président et porte-parole du Medef, Fabrice Le Saché, a estimé que le nouveau confinement devrait détruire entre "50 et 75 milliards" de richesses en France. Quels seront les secteurs économiques les plus touchés par ces nouvelles restrictions, et quels seraient ceux qui pourraient tirer leur épingle du jeu ? Eléments de réponse dans notre article.









(SEBASTIEN BOZON / AFP)

: "Achetez des livres chez vos libraires et achetez des produits chez vos commerces de proximité", plaide le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ce matin sur France Inter. Les librairies, considérées comme des "commerces non-essentiels", doivent fermer pendant cette nouvelle période de confinement. Un système de "click and collect" permettra toutefois de commander des livres en ligne et d'aller les chercher dans vos librairies de quartier.

: "Oui, on va avoir un quatrième trimestre difficile. Nous fixerons la récession à -11% pour 2020."



Sur France Inter, Bruno Le Maire est interrogé ce matin sur l'évolution de la situation économique, à l'heure où débute un nouveau confinement de quatre semaines. "Nous avons eu un troisième trimestre très fort", tempère-t-il. "La France a une capacité de rebond économique exceptionnelle."

: Bonjour @Polo, malheureusement, il ne vous sera pas possible de vous déplacer dans un Etat-membre de l'espace Schengen pour ce motif, même si "les frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes", comme l'a annoncé le Premier ministre hier. Une visite à sa compagne ou à son compagnon n'est pas un motif de déplacement autorisé pendant cette période de confinement. Bon courage à vous.

: Bonjour, Je désire me rendre dans un pays espace Schengen pour rencontrer mon amie. Est-ce possible ? Si oui comment remplir l'attestation de sortie ? Merci pour votre réponse.

: Bonjour , si vous rentrez de vacances dimanche, "une simple attestation sur l'honneur" suffira pour le retour à votre domicile, a précisé hier le Premier ministre, Jean Castex. Emmanuel Macron avait déjà annoncé, lors de son allocution mercredi soir, une "tolérance" pour les retours de vacances ce week-end, le temps que les vacanciers s'organisent.

: Bonjour. Quelle attestation de déplacement pour des personnes toujours en vacances jusqu’à dimanche ? Merci de votre travail

: Bonjour , je suis désolée mais non, les déplacements pour se promener dans des parcs et jardins sont permis "dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile", précise bien l'attestation de déplacement dérogatoire.

: Puis-je me rendre dans un parc situé à 2Km de mon domicile?

: Vous êtes toujours très nombreux à nous poser des questions dans ce live sur les modalités du nouveau confinement, qui a débuté cette nuit. Nous avons tenté de répondre hier à un maximum d'entre elles, que nous résumons dans cet article.









(CHESNOT / GETTY IMAGES EUROPE / AFP)



: Considérées comme "commerces non-essentiels", les librairies devront rester fermées pendant cette nouvelle période de confinement. Elles comptent toutefois s'organiser, et proposer notamment à leurs clients le système de "click and collect", qui permet de commander des livres en ligne et d'aller les chercher sur place. Explications.









(JEAN-FRANCOIS FERNANDEZ / FRANCE BLEU BESANÇON)

: Bonjour , si le confinement est prolongé et toujours en vigueur le 10 ou le 15 décembre, les frontières extérieures resteront sûrement fermées, mais en tant que ressortissant français, vous aurez la possibilité de rentrer en France. Vous devrez pour cela présenter "un test négatif, réalisé 72 heures à l'avance", a précisé hier Jean Castex. Si ce n'est pas possible, vous serez testé immédiatement à votre arrivée.

: Je suis français, j'habite à Mexico. Je dois me rendre en France le 10 ou le 15 décembre. Pourrais je m'y rendre ?

: Une dernière soirée avant un nouveau confinement. A Paris, les terrasses étaient particulièrement remplies hier soir dans le quartier de Châtelet, à la veille de quatre semaines de reconfinement. "En premier, j'ai été dans un restaurant pour déjeuner, puis j'ai été faire tourner les petits commerçants, raconte Axelle. Et là, je suis venu prendre un dessert dans un autre restaurant pour finir ma journée, avant le couvre-feu et le confinement." Voici notre reportage.









(THOMAS COEX / AFP)

: Bonjour @VincentR, oui, si vous n'avez pas d'autre choix pour votre activité, vous aurez toujours la possibilité de vous déplacer d'une région à l'autre pour des raisons professionnelles. Il faudra bien vous munir de l'attestation de déplacement professionnel.

: Bonjour,Je suis commercial et je couvre plusieurs régions. Aurais je le droit d’aller voir mes clients avec une attestation employeur ?

: Bonjour @cali, oui, "une tolérance sera appliquée pour les cérémonies (religieuses) prévues ce week-end de la Toussaint, ainsi que pour les déplacements dans les cimetières et les commerces de fleurs", a assuré hier le Premier ministre, Jean Castex. Pour l'attestation, il vous sera possible de cocher la case "déplacement pour motif familial impérieux".

: Bonjour Valentine. Vais-je pouvoir fleurir la tombe de mes parents ce dimanche ? Les cimetières sont-ils ouverts ? Si oui quelle case cocher sur l'attestation ?Un grand merci. Bonne journée

: Commençons par un premier point sur l'actualité :



Le nouveau confinement est entré en vigueur cette nuit à minuit. Voici ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement sur ses modalités, et ce que l'on sait du protocole sanitaire renforcé dans les établissements scolaires. Vous pouvez télécharger ici les trois attestations pour pouvoir vous déplacer.





Le gouvernement a également annoncé une série de nouvelles mesures pour soutenir les professionnels dont l'activité sera réduite du fait de ce nouveau confinement. Un soutien de l'Etat qui s'élève à 15 milliards d'euros.





La France a recensé 47 637 contaminations supplémentaires par le Covid-19 en 24 heures, ainsi que 235 décès liés au coronavirus, pour un total de 36 020 morts depuis le début de l'épidémie.





• Un conseil de défense se tient aujourd'hui après l'attaque au couteau qui a fait trois morts hier à Nice. L'assaillant, dont le pronostic vital est toujours engagé, est un ressortissant tunisien âgé de 21 ans, "inconnu des services de renseignement", a annoncé hier le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard.