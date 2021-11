Désintox. Non, les jeunes ne se suicident pas quatre fois plus qu’avant la pandémie.

C’est un drame des plus inquiétants : les plus jeunes se suicideraient aujourd'hui quatre fois plus qu’avant la pandémie. « Par rapport à il y a dix ans, nous avons en novembre-décembre 2020, 299% d’augmentation des tentatives de suicides et des suicides chez les moins de 15 ans. » déclarait la psychologue Marie-Estelle Dupont sur CNews, avant de pointer la responsabilité du confinement dans le mal-être des enfants. Auparavant, c’est un médecin, lui aussi habitué de CNews, qui s’alarmait, graphiques à l’appui, de ce +300% de suicides chez les enfants.

Ces réactions s’appuient sur une étude parue récemment. Mais qui a été mal lue, ou trop vite. D’abord, ce travail ne s’intéresse pas aux suicides des enfants de moins de 15 ans, mais aux seules tentatives, qui n’ont pas abouti et les ont menés aux urgences. L'étude indique que ces tentatives ont quadruplé entre juillet-aout 2019 et mars-avril 2021.

Cette étude, surtout, ne porte que sur un hôpital, situé dans le nord-est de Paris, accueillant une « population plutôt défavorisée, dont les parents ont plus travaillé que les autres pendant le Covid, plus précaires économiquement », et donc plus vulnérables aux facteurs de risques du suicide, précise l’un des auteurs de l'étude, le psychiatre Richard Delorme, interrogé par Désintox.

D’ailleurs, les chiffres nationaux montrent bien une augmentation des gestes suicidaires des moins de 15 ans en 2021, mais sûrement pas une multiplication par 4. Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène est bien réel. Et qu'il n'est nul besoin d'en rajouter pour s'en inquiéter.

