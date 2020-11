Désintox. Covid-19 : oui, le confinement reste efficace

Le professeur Jean-François Toussaint, médecin spécialisé en épidémiologie du sport, est une des têtes de gondole des rassuristes, ces scientifiques qui relativisent l'importance de l'épidémie, en veut pour preuve une étude qu'il a largement cité ses dernières semaines et qui montrerait qu'il n'y a aucun lien entre la sévérité du confinement et la réalité de la mortalité.

Les travaux auxquels Jean-François Toussaint affirme se référer sont ceux d’une équipe de la Blavatnik School of Governement (BSG), l’un des départements de l’université d’Oxford. À partir de nombreuses données, les chercheurs ont créé un indice de la rigueur de la réaction politique face au virus, en prenant en compte le confinement, la fermeture des écoles, etc.

Problème, interrogés par Désintox, plusieurs membres de l’équipe de recherche affirment que l'étude indique en réalité exactement le contraire de ce que lui fait dire le professeur Toussaint. « Un degré plus faible de rigueur gouvernementale et des temps de réaction politique plus lents, sont associés à plus de décès dus au Covid-19 », conclut l’étude.

D’ailleurs de nombreux autres travaux internationaux ont confirmé que des actions telles que la limitation des rassemblements, le port du masque obligatoire ou les mesures temporaires de confinement étaient efficaces pour réduire le taux de reproduction de la maladie, et donc mieux maîtriser l’évolution d’une épidémie sur un territoire. Ce qui explique que la France et bien d'autres pays, en soient réduits aujourd'hui à opter pour le reconfinement.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/