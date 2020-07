Depuis le confinement, les Français s'habillent de façon plus décontracté

Pendant le confinement, les journées entière de télétravail en survêtement ou en pyjama ont laissé quelques traces dans nos habitudes vestimentaires. Les sketchs sur les réseaux sociaux en témoignent. De retour au travail, beaucoup ne s'habillent plus tout à fait comme avant. "Je me suis rendu compte que je mettais plus de bijoux ou très peu", affirme une femme. "Je n'ai pas du tout envie de mettre des talons, j'ai envie d'être à l'aise et pouvoir me balader pendant des heures", ajoute une autre. "Je ne mettais jamais de bermuda et maintenant j'en mets", poursuit un homme au micro de France 2.

Le confort avant tout

Selon une étude publiée fin juillet, les femmes seraient deux fois plus nombreuses qu'avant le confinement à ne plus porter de soutien-gorge. Une plus grande décontraction observée également chez les hommes qui porteraient plus de baskets et de tee-shirts. Selon le chasseur de tendances Vincent Grégoire, cette recherche de confort est la conséquence de l'épidémie de coronavirus : "Ce lâcher prise va rester tant qu'on ne saura pas de quoi demain va être fait. Ce grand bouleversement fait des victimes : les vendeurs de costumes ont le blues. Cette tendance s'observe dans plusieurs autres pays du monde."









