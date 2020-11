Déconfinement : un enjeu politique majeur pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, avec l’annonce des étapes de déconfinement, s’engage dans une opération qu’il doit réussir pour espérer bien finir son mandat et envisager une réélection. "Les trois mois qui arrivent seront décisif pour la suite du quinquennat, et donc pour la présidentielle", explique en duplex depuis l'Élysée pour le 20 Heures, mardi 24 novembre, la journaliste Valérie Astruc.

Éviter les erreurs du passé

"Premier objectif, éviter les erreurs du premier déconfinement, d'où la stratégie par palier. Une troisième vague serait dévastatrice sur le plan politique", relaie la journaliste qui cite des sources proche du gouvernement. "Les Français en ont marre du stop and go, me confiait un responsable de la majorité. Deuxième objectif, réussir la campagne vaccinale, et là encore ne pas reproduire les erreurs du passé, c’est-à-dire les masques et les tests", poursuit-elle.

