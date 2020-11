Déconfinement : les commerçants préparent une réouverture dans des conditions strictes

Emmanuel Macron s'adressera à la nation pour la sixième depuis le début de l'épidémie mardi 24 novembre. Une intervention très attendue, notamment chez les 200 000 commerçants toujours fermés. Ils espèrent une réouverture prochaine et se préparent déjà à des règles sanitaires encore plus strictes. À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les commerçants ont une chose en commun : l'impatience. Dans un magasin de vêtements, le patron prépare une ouverture tant espérée.

Des boutiques parfois trop petites

"Je suis indépendant, donc ce que j'achète je le garde. Et si ce n'est pas vendu, c'est une perte énorme et ça ne peut pas être viable économiquement", explique Ludovic Gubbiotti. Une jauge de 8 mètres carré par client est annoncé comme mesure sanitaire imposée, ce qui posera des problèmes dans certaines boutiques de petite taille. Parfois. pas plus de deux clients pourront se côtoyer. Mais ce sera toujours mieux que rien.

"Le président devrait proposer un pacte aux Français", indique en duplex depuis l'Élysée (Paris) la journaliste Valérie Astruc. "Le pacte consisterait en plus de liberté, et en échange un appel à plus de responsabilité", explique-t-elle.