Déconfinement : l'industrie du meuble se relance

Une usine située à Agen (Lot-et-Garonne) produit des portes de placard vendues dans les magasins d'ameublement et de bricolage. Un tout nouveau logo, "Meublez-vous français", est présent sur la chaîne de production. Les consommateurs vont de plus en plus voir ce logo sur les lieux de vente. Avec ce dernier, la filière de l'ameublement espère redynamiser ses ventes après le confinement.

Une forte reprise

Pendant le confinement, les usines de meuble étaient à l’arrêt. Comme la concurrence étrangère est forte, beaucoup de salariés ont craint pour leur emploi. "On s'est tous inquiétés de savoir ce qu'on allait devenir. Maintenant, on est rassurés", explique Jérémie Bourdes, chef d'équipe. Les 180 salariés de l'entreprise ont tous travaillé rapidement. Les commandes ont afflué dès la reprise d'activité. Avant la fin de l'année, l'usine espère même compenser ses pertes liées au Covid-19.

Le JT

Les autres sujets du JT