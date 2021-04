Déconfinement : ces départements où la situation sanitaire reste sous contrôle

Déconfiner territoire par territoire en fonction de la situation de l’épidémie. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, département faiblement peuplé au taux d’incidence inférieur à la moyenne nationale, cette suggestion d’Olivier Véran, le ministre de la Santé, divise les habitants. "C’est une très bonne idée, parce que cela va permettre aux gens de ressortir, de venir manger au restaurant, mais en extérieur", indique Jean-Luc Cuvilly, restaurateur. "Je suis assez d’accord avec cette idée-là, mais en même temps je me dis qu’il y a aussi la question de l’égalité de traitement, qu’il est compliqué d’envisager des mesures qui seraient plus favorables à certains territoires et moins à d’autres", confie un habitant.

Situation fragile

Autre champion potentiel du déconfinement : la Corse-du-Sud. Notamment grâce à sa stratégie vaccinale. 26% des habitants sont vaccinés, contre 19% sur le continent. Seule réserve : la tension hospitalière reste forte. "Pour l’instant il n’y a pas de baisse des hospitalisations. On a un taux de positivité qui est en moyenne, sur la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, de 4%. Donc on est plutôt sur un plateau haut", indique Laurent Carlini, médecin urgentiste. Nationalement, la situation reste fragile et le gouvernement appelle les Français à continuer leurs efforts.