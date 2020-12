Dans les stations, les domaines skiables rouvrent pour les jeunes licenciés

À l'heure où les locaux et les touristes sont en colère de voir les remontées mécaniques des domaines skiables fermées au moins jusqu'au 7 janvier, il existe des petites chanceux qui dévalent les pentes spatules aux pieds sur des pistes ouvertes rien que pour eux.

Les jeunes licenciés des clubs de ski ont l'autorisation de skier et les remontées mécaniques se mettent en marche pour eux. "C'est trop bien de pouvoir enfin skier et là on a la piste pour nous seuls", témoigne un adolescent à Métabief dans le Doubs. Même chose à Chamonix, où les champions en herbe ont repris le chemin des pistes, alors que la neige est tombée en abondance ces derniers jours.

"Qui a le droit de skier ? Nos jeunes licenciés de la fédération française de ski et ils doivent être mineurs", explique Vanessa Jeannin, présidente du ski club Mont d'or à Métabief.