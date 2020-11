Culture : la détresse des directeurs de théâtres et de cinémas

Ils font partie des premières victimes économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus en France. Les cinémas et les théâtres sont toujours fermés, au grand dam de leurs patrons qui commencent à trouver le temps long. "Un théâtre vide, quelque part c’est un théâtre mort", estime Dominique Bluzet, directeur du théâtre du Gymnase à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Quelle aide de la part du gouvernement ?

Mardi 24 novembre, à 20 heures, les gérants de ces établissements auront les yeux rivés sur Emmanuel Macron. Le président de la République doit annoncer les nouvelles mesures liées à la crise sanitaire en France, et les patrons de théâtre nourrissent l’espoir d’une main tendue afin d’y voir plus clair. "On a besoin qu’il nous trace un chemin sur trois ans pour nous dire : voilà, la culture, on va la sauver de cette manière en 2020, en 2021, en 2022. Qu’est-ce qu’on va faire fiscalement, socialement, économiquement etc.", souhaite Dominique Bluzet.

Le JT

Les autres sujets du JT