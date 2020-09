Crise sanitaire : "Le reconfinement risque d'arriver à toute allure", alerte une virologue

Selon la professeure de virologie, Christine Rouzioux, invitée sur le plateau de France 2 lundi 28 septembre, les mesures de restriction mises en place ne sont pas suffisantes car "elles ne sont pas respectées". Il faudrait selon elle sensibiliser la population car "les gens en ont assez, ils ne veulent pas comprendre, mais le reconfinement risque d'arriver à toute allure".

Une deuxième vague plus difficile pour les hôpitaux

Les vacances de la Toussaint arrivent dans trois semaines et "il est possible qu'à ce moment les choses aillent encore plus mal", alerte la professeure. Selon Christine Rouzioux, "il faut préserver ceux qui travaillent, ceux qui doivent se déplacer pour leur boulot, car c'est une partie de l'économie qui doit continuer en France". Elle estime qu'il "faut préserver le travail des jeunes". La deuxième vague sera plus difficile pour les hôpitaux, d'après la virologue, car les mesures barrières sont mal acceptées par la population. "C'est évident que si on ne fait pas maintenant, les hôpitaux seront pleins très rapidement et seront submergés", conclut Christine Rouzioux.

