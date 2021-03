Covid-19 : vers un confinement à Paris et en Île-de-France ?

Alors qu’un confinement en Île-de-France est attendu, les habitants redoutent mercredi 17 mars de devoir à nouveau être enfermés chez eux, dans de petites surfaces. "Quand on vit à Paris et qu’on a un petit appartement c’est plus compliqué que lorsqu’on a une maison à la campagne", résume un jeune parisien. Une autre femme semble lassée, décrivant les logements parisiens "comme une boîte de hamster, ou un aquarium". Une passante déplore quant à elle un "yoyo" constant : "un jour on vous dit qu’on vous confine, le lendemain on ne vous confine plus (...) il y en a un petit peu assez".

Quelle forme de confinement ?

La menace plane sur les commerçants qui sont déjà à la peine. Les restaurants qui proposent des plats à emporter, les coiffeurs qui comptent sur le week-end pour leur chiffre d'affaires, tous redoutent un nouveau confinement. Des décisions devraient être prises mercredi en Conseil de défense sanitaire. "Il semble quasi impossible d'échapper à de nouvelles mesures de restriction, expliquait un conseiller, la question est maintenant de savoir quelle forme le confinement sera annoncée, toute la semaine, ou seulement le week-end, peut-être de premiers éléments de réponse dès cet après-midi", annonce la journaliste Anne Bourse depuis le palais de l’Elysée. En effet, Emmanuel Macron devrait se rendre à l’hôpital de Poissy-Saint-Germain, dans les Yvelines, avant de s’entretenir avec des élus locaux.