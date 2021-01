Covid-19 : un troisième confinement est-il inéluctable ?

La mise en place d'un troisième confinement est-elle inéluctable ? Jeudi 21 janvier, Jean-Michel Blanquer a informé les enseignants que les épreuves de spécialité du bac, prévues en mars, étaient annulées et remplacées par le contrôle continu. "C'est un premier pas. Quand on regarde la situation épidémique aujourd'hui, on voit mal comment ces épreuves auraient pu se tenir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit, devant des étudiants, que la situation pourrait durer jusqu'à cet été", détaille le journaliste de France Télévisions Alexandre Peyrout sur le plateau du journal de 23 Heures, jeudi 21 janvier, ajoutant que "le gouvernement ne [savait] toujours pas si on dirigeait vers un troisième confinement".

Le troisième confinement, "tout le monde l'a en tête"

"On ne peut pas voir nos voisins britanniques et allemands confinés, ou d'autres pays en Europe, comme le Portugal, fermer ses écoles et ne pas avoir l'air d'anticiper", estime de son côté Jean-Rémi Baudot, journaliste politique à Europe 1. "Il y a un principe de réalité : le virus, il est là. On en est déjà à annoncer le troisième confinement, tout le monde l'a en tête et sait que ce sera, à peu près, sur le même modèle que celui du mois de novembre", ajoute Jean-Rémi Baudot.

