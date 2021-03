Covid-19 : un retour à “une vie plus normale” pour la mi-avril ?

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a esquissé une nouvelle lueur d’espoir pour la première fois mercredi 3 mars. “Pour la première fois depuis des mois maintenant, le retour à une vie plus normale est en vue. Il s'agit d’un horizon de plus en plus proche. Peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Un pass sanitaire

Concrètement, à quoi pourrait ressembler ce possible retour à une "vie plus normale" ? Mercredi 3 mars, en fin d'après-midi, un protocole de réouverture était examiné lors d’une réunion autour d’Emmanuel Macron, avec cette solution : le pass sanitaire. L’idée est celle d’une application sur le modèle de TousAntiCovid, pour rassembler tests PCR négatifs, attestations et autres certificats de vaccinations. Ces documents pourraient être nécessaires pour accéder aux salles de sport par exemple, ou encore aux bars et restaurants.