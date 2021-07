Covid-19 : situation sanitaire alarmante à La Réunion et aux Antilles

Le nombre de contaminations au Covid-19 est toujours élevé à La Réunion ainsi qu’aux Antilles, vendredi 30 juillet. Cinq territoires d’outre-mer sont concernés par ce retour de l’état d’urgence. Un couvre-feu va entrer en vigueur pour trois semaines en Guadeloupe. Dans le cas de la Martinique, on dénombre 995 cas pour 100 000 habitants, soit cinq fois plus que la moyenne nationale. Les sept hôpitaux de l’île poussent les murs pour pouvoir accueillir les nombreux patients.

Un quatrième confinement en Martinique

Un quatrième confinement va démarrer en Martinique. En duplex depuis Fort-de-France, le journaliste de Martinique la 1ère Christophe Arnerin rapporte qu’il y a eu "3 357 nouveaux cas recensés sur la semaine 29 et surtout plus de 27 patients en réanimation". Sur l’île, "seul 16% de la population a accompli à ce jour un cycle vaccinal complet". "Face à ces indicateurs préoccupants, les autorités préfectorales et sanitaires espèrent justement que cette fois-ci, le couvre-feu strict et le confinement viennent freiner une épidémie galopante qui sévit sur l’île aux fleurs", déclare Christophe Arnerin.