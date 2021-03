Covid-19 : se dirige-t-on vers un inévitable reconfinement en Île-de-France ?

L’exécutif est réuni mardi 16 mars au soir pour examiner la situation extrêmement tendue dans laquelle se trouve la région parisienne et plus globalement la France. La journaliste France Télévisions Anne Bourse apporte des précisions en direct de l’Élysée, pour le JT du 19/20.

L’Île-de-France se trouve dans une situation épidémique très problématique. Un reconfinement est-il donc à craindre ? L’exécutif est actuellement réuni, mardi 16 mars au soir, pour faire le point. "Pour Emmanuel Macron, il s’agit d’avoir tous les éléments afin de trancher. Depuis 17 heures, il enchaîne les réunions avec des scientifiques et des médecins", relate la journaliste France Télévisions Anne Bourse en direct de l’Élysée pour le 19/20.

Une décision mercredi 17 mars ?

Ce qui est certain, en revanche, c’est que le gouvernement cherche à gagner du temps. "Jean Castex a même affirmé que la France est entrée dans une forme de troisième vague. Les regards sont maintenant rivés sur la région parisienne", ajoute la journaliste. Tous les scénarios sont sur la table, y compris le reconfinement la semaine et pas seulement le week-end. L’autre problème qui tend à se poser est la saturation des hôpitaux. Combien de temps ces derniers peuvent-ils encore tenir face à l’afflux de patients ? "Emmanuel Macron se retrouve une nouvelle fois à l’heure des choix", conclut Anne Bourse. Le chef de l'État pourrait prendre une décision mercredi 17 mars au matin, lors du conseil de défense.