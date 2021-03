Covid-19 : quelles nouvelles mesures pour l’Île-de-France et les Hauts-de-France ?

L’Île-de-France, durement touchée par la troisième vague de l’épidémie de Covid-19 est au cœur des interrogations du gouvernement jeudi 18 mars. Couvre-feu la semaine et confinement le week-end : voilà la formule qui semble être privilégiée par l'exécutif. Si l’Île-de-France est confinée le week-end, les élus locaux ont réclamé un recul de l’heure du couvre-feu de 18 heures à 20 heures, afin que chacun puisse faire ses courses en semaine.

Interrogations autour des attestations de déplacement

Faut-il supprimer les attestations de déplacement ? Les avis sont partagés, parmi les citoyens rencontrés par les journalistes de France Télévisions. "Ça ne me dérange pas, mais je ne sais pas si ça sert vraiment", raconte une passante. "C’est plus la responsabilité de chacun, si on est conscient qu’il faut rester confiné et bien on le fait, attestation ou pas", poursuit une autre. Les discussions entre Emmanuel Macron et Jean Castex se poursuivent jeudi 19 mars à l'Élysée, avant l'annonce des nouvelles mesures, à partir de 19 heures.